Инвестиции, экспорт, туризм: Узбекистан и Кувейт обсудили перспективы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
В частности, речь шла о привлечении инвестиций и известных кувейтских брендов в клинику высшего учебного заведения "Central Asia Medical University" в Фергане.
2025-08-27T09:50+0500
2025-08-27T09:50+0500
2025-08-27T09:56+0500
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Вопросы привлечения инвестиций из Кувейта в Узбекистан, увеличения объемов экспорта и турпотока обсудили сотрудники посольства РУз в Кувейте и хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, сообщает ИА "Дунё". Встреча прошла в онлайн формате. Говорили о реализуемых инвестпроектах и тех, что находятся в разработке, возникающих проблемах и путях их решения. Как отмечалось, в целях диверсификации ассортимента экспортируемой продукции ведутся переговоры между ферганскими компаниями и кувейтскими "International Carpet Palace" и "Sabah Trading & Contracting". Стороны определили перспективные направления сотрудничества и запланировали ряд мероприятий.
09:50 27.08.2025 (обновлено: 09:56 27.08.2025)
В частности, речь шла о привлечении инвестиций и известных кувейтских брендов в клинику высшего учебного заведения "Central Asia Medical University" в Фергане.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Вопросы привлечения инвестиций из Кувейта в Узбекистан, увеличения объемов экспорта и турпотока обсудили сотрудники посольства РУз в Кувейте и хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, сообщает
ИА "Дунё".
Встреча прошла в онлайн формате.
Говорили о реализуемых инвестпроектах и тех, что находятся в разработке, возникающих проблемах и путях их решения.
"Хокиму области была представлена информация о проделанной работе по привлечению инвестиций и известных кувейтских брендов в клинику высшего учебного заведения "Central Asia Medical University" в городе Фергане в качестве нового проекта", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в целях диверсификации ассортимента экспортируемой продукции ведутся переговоры между ферганскими компаниями и кувейтскими "International Carpet Palace" и "Sabah Trading & Contracting".
Стороны определили перспективные направления сотрудничества и запланировали ряд мероприятий.