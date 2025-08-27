https://uz.sputniknews.ru/20250827/uzbekistan-kuveyt-perspektivy-sotrudnichestva-51533683.html

Инвестиции, экспорт, туризм: Узбекистан и Кувейт обсудили перспективы сотрудничества

В частности, речь шла о привлечении инвестиций и известных кувейтских брендов в клинику высшего учебного заведения "Central Asia Medical University" в Фергане.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Вопросы привлечения инвестиций из Кувейта в Узбекистан, увеличения объемов экспорта и турпотока обсудили сотрудники посольства РУз в Кувейте и хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, сообщает ИА "Дунё". Встреча прошла в онлайн формате. Говорили о реализуемых инвестпроектах и тех, что находятся в разработке, возникающих проблемах и путях их решения. Как отмечалось, в целях диверсификации ассортимента экспортируемой продукции ведутся переговоры между ферганскими компаниями и кувейтскими "International Carpet Palace" и "Sabah Trading & Contracting". Стороны определили перспективные направления сотрудничества и запланировали ряд мероприятий.

