Акмаль Саидов: Новый Узбекистан твердо придерживается принципа "государство для человека"

В Ташкенте прошла республиканская научно-практическая конференция "Независимость — это бесценное благо, ответственность и возможности"

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Новый Узбекистан твердо придерживается принципа "государство для человека", заявил директор Национального центра РУз по правам человека, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов. Об этом сообщает пресс-служба НЦПЧ.Саидов выступил на республиканской научно-практической конференции "Независимость — это бесценное благо, ответственность и возможности". Как отмечалось, защита и соблюдение прав и свобод человека в новом Узбекистане — в числе приоритетов государственной политики. За прошедшие годы в республике заложен прочный фундамент для обеспечения принципов национальной государственности, верховенства закона и уважения прав человека. Речь шла и о сотрудничестве республики с Организацией Объединенных Наций. За последние годы оно достигло беспрецедентного уровня: успешно реализовано 160 совместных программ и проектов, в Ташкенте открыли представительство структуры "ООН-женщины". Новый Узбекистан поддерживает инициативы Генерального секретаря ООН по обеспечению международного мира и стабильности.Участники конференции также акцентировали внимание на принятой в 2020 году Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека. Ведущие юристы в своих докладах отметили достижения в изучении истории национальной государственности и права за годы независимости, а также проанализировали проблемы, стоящие перед исследователями.

