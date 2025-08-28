Акмаль Саидов: Новый Узбекистан твердо придерживается принципа "государство для человека"
В Ташкенте прошла республиканская научно-практическая конференция "Независимость — это бесценное благо, ответственность и возможности".
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Новый Узбекистан твердо придерживается принципа "государство для человека", заявил директор Национального центра РУз по правам человека, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов. Об этом сообщает пресс-служба НЦПЧ.
Саидов выступил на республиканской научно-практической конференции "Независимость — это бесценное благо, ответственность и возможности".
Как отмечалось, защита и соблюдение прав и свобод человека в новом Узбекистане — в числе приоритетов государственной политики. За прошедшие годы в республике заложен прочный фундамент для обеспечения принципов национальной государственности, верховенства закона и уважения прав человека.
"Новый Узбекистан, все больше открывающийся миру и проводящий стремительные реформы, твердо придерживается принципа "государство для человека" и становится неотъемлемой частью глобальных изменений", — подчеркнул Саидов.
Речь шла и о сотрудничестве республики с Организацией Объединенных Наций. За последние годы оно достигло беспрецедентного уровня: успешно реализовано 160 совместных программ и проектов, в Ташкенте открыли представительство структуры "ООН-женщины". Новый Узбекистан поддерживает инициативы Генерального секретаря ООН по обеспечению международного мира и стабильности.
Участники конференции также акцентировали внимание на принятой в 2020 году Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека.
"В рамках реализации Национальной стратегии за последние четыре года принято 2 кодекса, 33 закона, 15 указов и 11 постановлений Кабинета Министров, непосредственно касающихся защиты прав человека. Разработан новый проект Национальной стратегии в области прав человека на период до 2030 года", — отметил Саидов.
Ведущие юристы в своих докладах отметили достижения в изучении истории национальной государственности и права за годы независимости, а также проанализировали проблемы, стоящие перед исследователями.