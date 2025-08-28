ЕАЭС: в странах Союза растут объемы грузо- и пассажироперевозок

"В первом полугодии 2025 г. (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 2,2%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12%), в Беларуси (на 6,7%), Кыргызстане (на 5,1%) и России (на 0,5%)", — говорится в сообщении.