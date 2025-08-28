ЕАЭС: в странах Союза растут объемы грузо- и пассажироперевозок

https://uz.sputniknews.ru/20250828/eaeu-rost-gruzo-passajiroperevozki-51575018.html
В Евразийском экономическом союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей
2025-08-28
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Казахстане (12,8%) и Кыргызстане (11,1%). Рост показателя по Союзу составил 0,8%.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
"В первом полугодии 2025 г. (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 2,2%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12%), в Беларуси (на 6,7%), Кыргызстане (на 5,1%) и России (на 0,5%)", — говорится в сообщении.
При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Казахстане (12,8%) и Кыргызстане (11,1%). Рост показателя по Союзу составил 0,8%.