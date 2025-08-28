Шавкат Мирзиёев: Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры
09:54 28.08.2025 (обновлено: 10:09 28.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев заложил капсулу в фундамент строительства Национального музея Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики дал старт строительству Национального музея Узбекистана. Комплекс будет включать трехэтажный музей, двухуровневый подземный этаж и вспомогательные здания.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии, посвященной запуску строительства Национального музея Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
На площади около Национального парка Узбекистана собрались деятели культуры и искусства, ученые, писатели, ветераны и представители общественности.
Президенту рассказали о проекте здания, его особенностях и этапах строительства:
музей спроектировало японское архитектурное бюро Tadao Ando Architect & Associates совместно с немецкой компанией Atelier Brückner;
архитектура объекта сочетает в себе круг, квадрат и треугольник, символизируя гармонию культур Востока и Запада;
комплекс будет включать трехэтажный музей, двухуровневый подземный этаж и вспомогательные здания;
генподрядчик строительства — китайская компания CSCEC International Construction.
"Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры, донесет наше трехтысячелетнее богатое наследие до людей, международного сообщества и будущих поколений", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Как отмечалось, сегодня в 30 музеях Ташкента хранятся более миллиона экспонатов. Из них 100 тыс. принадлежат Государственному музею искусств, однако выставлено всего 2,4 тыс. Более 97 тыс. редчайших произведений находятся в запасниках из-за нехватки выставочных площадей.
"Уникальные произведения искусства, отражающие культуру Центральной Азии, Китая, Японии, Индии и Европы, представляют собой бесценное достояние не только нашего народа, но и всего человечества. Сохранение этих ценностей для будущих поколений и их демонстрация мировой общественности — наш священный долг", — подчеркнул президент.
Такой масштабный музей возводят в истории Узбекистана впервые.
Подробнее об объекте:
общая площадь музея составит 40 тыс. квадратных метров;
в выставочных залах, библиотеке, реставрационных лабораториях и хранилищах создадут самые современные условия;
ввод его в эксплуатацию позволит объединить в одном месте разрозненные ныне экспонаты из музеев столицы — древние и современные произведения искусства, предметы истории;
одновременно здесь можно будет демонстрировать до 10 тыс. экспонатов;
на площади в 4 тыс. квадратных метров разместят конференц-залы, аудитории, рестораны и детские площадки;
после ввода в эксплуатацию музей образует единую архитектурную композицию с медресе Абулкасима, Дворцом дружбы народов и Национальным парком Узбекистана;
он станет тематическим туристическим центром, привлекающим соотечественников и зарубежных гостей;
в дальнейшем планируется наладить тесное сотрудничество с Лувром, Метрополитен-музеем, Британским музеем и другими всемирно известными учреждениями, организовывать выставки и привозить уникальные экспонаты.
"Уверен, что возводимый комплекс еще ярче продемонстрирует роль нашей страны в мировой истории и цивилизации. Он будет служить народу не один год и даже не десятилетие, а многие поколения", — подчеркнул Мирзиёев.
Лидер страны заложил капсулу в фундамент, официально дав старт строительству музея.