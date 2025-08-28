Шавкат Мирзиёев: Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры

https://uz.sputniknews.ru/20250828/mirziyoyev-start-stroitelstvo-natsionalnyy-muzey-51565817.html

Глава республики дал старт строительству Национального музея Узбекистана. Комплекс будет включать трехэтажный музей, двухуровневый подземный этаж и вспомогательные здания

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии, посвященной запуску строительства Национального музея Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. На площади около Национального парка Узбекистана собрались деятели культуры и искусства, ученые, писатели, ветераны и представители общественности. Президенту рассказали о проекте здания, его особенностях и этапах строительства: Как отмечалось, сегодня в 30 музеях Ташкента хранятся более миллиона экспонатов. Из них 100 тыс. принадлежат Государственному музею искусств, однако выставлено всего 2,4 тыс. Более 97 тыс. редчайших произведений находятся в запасниках из-за нехватки выставочных площадей. Такой масштабный музей возводят в истории Узбекистана впервые. Подробнее об объекте: Лидер страны заложил капсулу в фундамент, официально дав старт строительству музея.

