Путин выразил соболезнования МИА "Россия сегодня" в связи со смертью Вышинского

Исполнительный директор "России сегодня" умер после тяжелой и продолжительной болезни на 59 году жизни 23 августа. Глава РФ назвал Кирилла Вышинского мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Лидер РФ назвал Вышинского мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом.Путин отметил, что, работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, Вышинский честно исполнял свой профессиональный долг и отстаивал правду.В заключение глава РФ добавил, что добрая память о Кирилле Валерьевиче Вышинском навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека.Владимир Путин также направил венок на церемонию прощания с Вышинским, которая прошла сегодня в Москве, в траурном зале Троекуровского кладбища. Журналист, исполнительный директор "России сегодня", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) умер после тяжелой и продолжительной болезни на 59 году жизни 23 августа в Москве.В мае 2018-го, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019-го вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом СПЧ, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".

