https://uz.sputniknews.ru/20250829/dietolog-perechislila-poleznye-svoystva-injira-51604263.html

Диетолог перечислила полезные свойства инжира

Диетолог перечислила полезные свойства инжира

Sputnik Узбекистан

Нутрициолог Писарева назвала суточную норму инжира для здорового человека.

2025-08-29T22:02+0500

2025-08-29T22:02+0500

2025-08-29T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

питание

лишний вес

диета

диабет

витамины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/15/21881585_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_fba0a38cf6786d010e293ee532536ddf.jpg

Инжир обладает целым рядом полезных свойств. Этот плод богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение, отметила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.Как и у любого продукта, у инжира есть и противопоказания.Для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается, заключила эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20250828/kakie-faktory-provotsiruyut-migren-51569633.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетолог инжир норма здоровье диабет диета витамины питание