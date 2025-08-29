https://uz.sputniknews.ru/20250829/donald-trump-pozdravleniye-uzbekistan-nezavisimost-51584938.html

Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости

Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости

Sputnik Узбекистан

Поздравления передал спецпосланник гпо глобальным партнерствам Паоло Замполли.

2025-08-29T10:34+0500

2025-08-29T10:34+0500

2025-08-29T10:34+0500

день независимости

узбекистан

сша

международные отношения

политика

внешняя политика

шавкат мирзиёев

дональд трамп

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51584406_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40907db8134feb253f518b15c3f56dbc.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп тепло поздравил узбекистанцев с Днем независимости. Его слова президенту РУз Шавкату Мирзиёеву передал специальный посланник главы Белого дома по глобальным партнерствам Паоло Замполли, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Паоло Замполли обсудили дальнейшее развитие узбекско-американских отношений, борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией. Стороны также отметили важность углубления регионального сотрудничества в рамках формата "С5+1". Кроме того, стало известно, что этой осенью Узбекистан и США проведут первый расширенный диалог стратегического партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20250819/tramp-soobschil-putinu-ob-itogax-peregovorov-s-zelenskim-51339151.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан день независимости трамп мирзиёев сша политика поздравления