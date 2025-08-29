https://uz.sputniknews.ru/20250829/donald-trump-pozdravleniye-uzbekistan-nezavisimost-51584938.html
Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости
Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости
Sputnik Узбекистан
Поздравления передал спецпосланник гпо глобальным партнерствам Паоло Замполли.
2025-08-29T10:34+0500
2025-08-29T10:34+0500
2025-08-29T10:34+0500
день независимости
узбекистан
сша
международные отношения
политика
внешняя политика
шавкат мирзиёев
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51584406_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40907db8134feb253f518b15c3f56dbc.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп тепло поздравил узбекистанцев с Днем независимости. Его слова президенту РУз Шавкату Мирзиёеву передал специальный посланник главы Белого дома по глобальным партнерствам Паоло Замполли, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Паоло Замполли обсудили дальнейшее развитие узбекско-американских отношений, борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией. Стороны также отметили важность углубления регионального сотрудничества в рамках формата "С5+1". Кроме того, стало известно, что этой осенью Узбекистан и США проведут первый расширенный диалог стратегического партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20250819/tramp-soobschil-putinu-ob-itogax-peregovorov-s-zelenskim-51339151.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51584406_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdd04e48b1a375a6d8f926bbedf0f588.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан день независимости трамп мирзиёев сша политика поздравления
узбекистан день независимости трамп мирзиёев сша политика поздравления
Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости
Поздравления передал спецпосланник гпо глобальным партнерствам Паоло Замполли.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп тепло поздравил узбекистанцев с Днем независимости.
Его слова президенту РУз Шавкату Мирзиёеву передал
специальный посланник главы Белого дома по глобальным партнерствам Паоло Замполли, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Паоло Замполли обсудили дальнейшее развитие узбекско-американских отношений, борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.
Стороны также отметили важность углубления регионального сотрудничества в рамках формата "С5+1".
Кроме того, стало известно, что этой осенью Узбекистан и США проведут первый расширенный диалог стратегического партнерства.