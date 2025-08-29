https://uz.sputniknews.ru/20250829/legkoatlety-iz-uzbekistana-otpravyatsya-na-chm-v-tokio-51586667.html
Легкоатлеты из Узбекистана отправятся на ЧМ в Токио
Легкоатлеты из Узбекистана отправятся на ЧМ в Токио
Sputnik Узбекистан
В сборную вошли 5 спортсменов.
2025-08-29T11:51+0500
2025-08-29T11:51+0500
2025-08-29T12:07+0500
узбекистан
спорт
легкая атлетика
чемпионат
токио
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44186442_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_777fb480b55fb6e090460e6cee350438.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Стали известны имена легкоатлетов от Узбекистана, которые завоевали путевки на чемпионат мира, сообщает НОК РУз. Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября в японском Токио. По итогу квалификационного периода 5 представителей сборной Узбекистана вошли в ряды сильнейших и получили возможность выступить на чемпионате. Узбекистан на спортивном состязании представят: В эти дни в Болгарии также проходит чемпионат мира по дзюдо — спортсмены Узбекистана уже отличились, завоевав 3 золотые медали, и в общем медальном зачете по итогам первого дня заняли первое место.
https://uz.sputniknews.ru/20250818/uzbekistan-uchastie-v-mejdunarodnom-forume-novyx-olimpiyskix-vidov-sporta-51315533.html
узбекистан
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44186442_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_61389f574beab1aacb70e240998e6820.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан япония токио чемпионат мира спорт сборная легкая атлетика
узбекистан япония токио чемпионат мира спорт сборная легкая атлетика
Легкоатлеты из Узбекистана отправятся на ЧМ в Токио
11:51 29.08.2025 (обновлено: 12:07 29.08.2025)
В сборную вошли 5 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Стали известны имена легкоатлетов от Узбекистана, которые завоевали путевки на чемпионат мира, сообщает
НОК РУз.
Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября в японском Токио. По итогу квалификационного периода 5 представителей сборной Узбекистана вошли в ряды сильнейших и получили возможность выступить на чемпионате.
Узбекистан на спортивном состязании представят:
Шохрух Давлатов (марафон);
Сафина Садуллаева (прыжки в высоту);
Анвар Анваров (прыжки в длину);
Шарифа Давронова (тройной прыжок);
Малика Насриддинова (толкание ядра).
В эти дни в Болгарии также проходит чемпионат мира по дзюдо — спортсмены Узбекистана уже отличились, завоевав 3 золотые медали, и в общем медальном зачете по итогам первого дня заняли первое место.