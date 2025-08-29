https://uz.sputniknews.ru/20250829/legkoatlety-iz-uzbekistana-otpravyatsya-na-chm-v-tokio-51586667.html

Легкоатлеты из Узбекистана отправятся на ЧМ в Токио

Легкоатлеты из Узбекистана отправятся на ЧМ в Токио

Sputnik Узбекистан

В сборную вошли 5 спортсменов.

2025-08-29T11:51+0500

2025-08-29T11:51+0500

2025-08-29T12:07+0500

узбекистан

спорт

легкая атлетика

чемпионат

токио

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44186442_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_777fb480b55fb6e090460e6cee350438.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Стали известны имена легкоатлетов от Узбекистана, которые завоевали путевки на чемпионат мира, сообщает НОК РУз. Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября в японском Токио. По итогу квалификационного периода 5 представителей сборной Узбекистана вошли в ряды сильнейших и получили возможность выступить на чемпионате. Узбекистан на спортивном состязании представят: В эти дни в Болгарии также проходит чемпионат мира по дзюдо — спортсмены Узбекистана уже отличились, завоевав 3 золотые медали, и в общем медальном зачете по итогам первого дня заняли первое место.

https://uz.sputniknews.ru/20250818/uzbekistan-uchastie-v-mejdunarodnom-forume-novyx-olimpiyskix-vidov-sporta-51315533.html

узбекистан

токио

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан япония токио чемпионат мира спорт сборная легкая атлетика