Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана
13:21 29.08.2025 (обновлено: 14:01 29.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил венок к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана президент страны возложил венок к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба главы государства.
В торжественной церемонии возложения также приняли участие представители Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, а также общественности Ташкента.
Стела Независимости была воздвигнута к тридцатой годовщине государственной независимости страны по идее президента в честь Узбекистана, мирного, трудолюбивого народа и его подвигов. Стало традицией возлагать цветы к его подножию по случаю знаменательных событий и во время визитов зарубежных делегаций.
На монументе отражены важнейшие события из истории Узбекистана от древности до настоящего времени, увековечены образы ученых и государственных деятелей. На вершине стелы расположилась птица Хумо, изображенная на государственном гербе республики и символизирующая благородные стремления, счастье и высокие духовные ценности узбекского народа.