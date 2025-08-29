https://uz.sputniknews.ru/20250829/shavkat-mirziyoyev-tsvety-monument-nezavisimosti-uzbekistan-51590784.html

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана

В церемонии также приняли участие представители Закпалаты и Сената Олий Мажлиса, администрации президента и кабмина.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана президент страны возложил венок к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба главы государства. В торжественной церемонии возложения также приняли участие представители Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, а также общественности Ташкента. Стела Независимости была воздвигнута к тридцатой годовщине государственной независимости страны по идее президента в честь Узбекистана, мирного, трудолюбивого народа и его подвигов. Стало традицией возлагать цветы к его подножию по случаю знаменательных событий и во время визитов зарубежных делегаций.На монументе отражены важнейшие события из истории Узбекистана от древности до настоящего времени, увековечены образы ученых и государственных деятелей. На вершине стелы расположилась птица Хумо, изображенная на государственном гербе республики и символизирующая благородные стремления, счастье и высокие духовные ценности узбекского народа.

