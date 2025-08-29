Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

https://uz.sputniknews.ru/20250829/shavkat-mirziyoyev-pamyat-jertvi-repressiyi-foto-51588869.html

На церемонии также присутствовали ученые и общественные деятели.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте прошла торжественная церемония поминовения жертв репрессий с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание сохранению памяти и увековечению имен предков. Более тысячи репрессированных были оправданы, прошла реконструкция музея "Памяти жертв репрессий" и пополнение его экспозиции новыми архивными документами. Кроме того, в Бухаре будет создан Государственный музей наследия джадидов, а также в Узбекистане отмечают 150-летие со дня рождения лидера этого движения Махмудходжи Бехбуди.Всего в Узбекистане в 1937-1953 годы репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня независимости.

