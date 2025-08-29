https://uz.sputniknews.ru/20250829/tashkent-otkrytiye-avtomobilnyy-tonnel-51599379.html
В Ташкенте открыли новый автомобильный тоннель
В Ташкенте открыли новый автомобильный тоннель
Он позволит сократить время в пути в 2 раза.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На улице Новый Узбекистан в Ташкенте построили тоннель с пропускной способностью свыше 10 тысяч автомобилей в час, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева. Общая протяженность автомобильного тоннеля составила 468 метров, а ширина — 25 метров. Над ним открыли зеленую зону и создали инфраструктуру для безопасного передвижения пешеходов между парком "Янги Узбекистан" и Олимпийским городком. Тоннель в 2 раза сократит время в пути, что позволит сэкономить около 1 тонны топлива в день и на 2 тонны уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.В дальнейшем именно эта улица станет одной из основных магистралей к Новому Ташкенту. На ней уже расположился Олимпийский городок, жилые комплексы и парк. Поэтому для удобства также построены тоннель и станция для будущей линии метро. Объект посетил президент Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства. Шавкат Мирзиёев отметил, что развитие дорожной инфраструктуры создает комфорт для населения и вносит вклад в процветание туризма.
