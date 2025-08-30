https://uz.sputniknews.ru/20250830/jurnalisty-sputnik-azerbaijan-osvobojdeniye-dmitry-kiselyov-51614755.html

Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены - Киселёв

Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены - Киселёв

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" напомнил, что уже два месяца в Баку по безосновательным обвинениям под стражей находятся российские журналисты.

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал безосновательное задержание главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которые уже два месяца находятся в СИЗО в Азербайджане.Он отметил, что журналистов необходимо освободить как можно скорее, а не использовать их для провоцирования серьезного кризиса в отношениях двух союзнических стран и народов.Напомним, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

