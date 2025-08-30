Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены - Киселёв
11:41 30.08.2025 (обновлено: 11:42 30.08.2025)
© Ближнее Зарубежье/TelegramКонсул России встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
© Ближнее Зарубежье/Telegram
Подписаться
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" напомнил, что уже два месяца в Баку по безосновательным обвинениям под стражей находятся российские журналисты.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал безосновательное задержание главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которые уже два месяца находятся в СИЗО в Азербайджане.
Он отметил, что журналистов необходимо освободить как можно скорее, а не использовать их для провоцирования серьезного кризиса в отношениях двух союзнических стран и народов.
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов/
"Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи - Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время - никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов. Лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество - действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам. Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", - заявил Дмитрий Киселёв.
Напомним, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.