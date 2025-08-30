ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

https://uz.sputniknews.ru/20250830/rf-komyshuvakha-dpr-51624504.html
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,7% территории ЛНР, 79% – ДНР, 74% – Запорожской и 76% Херсонской областей.
Большой поддержкой войскам России в успешных действиях, с материальной точки зрения, Валерий Герасимов считает своевременные поставки высокоточного оружия, ракет, боеприпасов и другой военной техники.
"Но решающая роль остается за нашими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.