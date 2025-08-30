https://uz.sputniknews.ru/20250830/rf-komyshuvakha-dpr-51624504.html

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Контроль над населенным пунктом установили благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,7% территории ЛНР, 79% – ДНР, 74% – Запорожской и 76% Херсонской областей.Большой поддержкой войскам России в успешных действиях, с материальной точки зрения, Валерий Герасимов считает своевременные поставки высокоточного оружия, ракет, боеприпасов и другой военной техники.Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

