Россия планирует открыть консульство в Самарканде
МИД РФ планирует открыть консульства еще в нескольких городах некоторых стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. МИД России прорабатывает открытие еще одного консульства в Узбекистане, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, представительство может появиться в Самарканде.Алексей Климов отметил, что Москва также планирует открыть консульства в Капане в Армении и Актау в Казахстане. Кроме того, добавил он, МИД работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
МИД России прорабатывает открытие еще одного консульства в Узбекистане, рассказал
в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его словам, представительство может появиться в Самарканде.
Алексей Климов отметил, что Москва также планирует открыть консульства в Капане в Армении и Актау в Казахстане.
"На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)", - сказал директор консульского департамента МИД РФ.
Кроме того, добавил он, МИД работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока.