Россия планирует открыть консульство в Самарканде

МИД РФ планирует открыть консульства еще в нескольких городах некоторых стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. МИД России прорабатывает открытие еще одного консульства в Узбекистане, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, представительство может появиться в Самарканде.Алексей Климов отметил, что Москва также планирует открыть консульства в Капане в Армении и Актау в Казахстане. Кроме того, добавил он, МИД работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

