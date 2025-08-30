https://uz.sputniknews.ru/20250830/shavkat-mirziyoyev-china-s-vizit-programma-51611711.html

Шавкат Мирзиёев посетит Китай с официальным визитом - программа

Запланированы встречи на высоком уровне, а также участие в ряде мероприятий.

2025-08-30T09:36+0500

2025-08-30T09:36+0500

2025-08-30T09:54+0500

узбекистан

шос

китай

политика

внешняя политика

вторая мировая война

си цзиньпин

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 30 августа - 3 сентября посетит Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В Тяньцзине президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммите в формате "ШОС плюс".Участники этих мероприятий обсудят актуальные аспекты расширения многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях и дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. По итогам стороны планируют принять Тяньцзиньскую декларацию, ряд совместных документов и решений в сфере развития и укрепления партнерства в безопасности, цифровой экономики, "зеленой" промышленности, энергетики, туризма и других областях.В Пекине 2 сентября Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с официальными лицами и руководителями ведущих компаний Китая, чтобы обсудить вопросы углубления узбекско-китайских отношений и наращивания практического взаимодействия.Далее, 3 сентября, президент Узбекистана также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

2025

шавкат мирзиёев китай узбекистан шос си цзиньпин парад 80-летие победа вторая мировая война