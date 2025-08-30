https://uz.sputniknews.ru/20250830/shavkat-mirziyoyev-china-s-vizit-programma-51611711.html
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с официальным визитом - программа
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с официальным визитом - программа
Sputnik Узбекистан
Запланированы встречи на высоком уровне, а также участие в ряде мероприятий.
2025-08-30T09:36+0500
2025-08-30T09:36+0500
2025-08-30T09:54+0500
узбекистан
шос
китай
политика
внешняя политика
вторая мировая война
си цзиньпин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/11/49976257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2871f02765d59a2c04ba6dc6db35831.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 30 августа - 3 сентября посетит Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В Тяньцзине президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммите в формате "ШОС плюс".Участники этих мероприятий обсудят актуальные аспекты расширения многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях и дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. По итогам стороны планируют принять Тяньцзиньскую декларацию, ряд совместных документов и решений в сфере развития и укрепления партнерства в безопасности, цифровой экономики, "зеленой" промышленности, энергетики, туризма и других областях.В Пекине 2 сентября Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с официальными лицами и руководителями ведущих компаний Китая, чтобы обсудить вопросы углубления узбекско-китайских отношений и наращивания практического взаимодействия.Далее, 3 сентября, президент Узбекистана также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
https://uz.sputniknews.ru/20250813/sco-razvitiye-sifrovaya-torgovlya-51209772.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/11/49976257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a18df0b861b8ff13a08531f194a6a16c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев китай узбекистан шос си цзиньпин парад 80-летие победа вторая мировая война
шавкат мирзиёев китай узбекистан шос си цзиньпин парад 80-летие победа вторая мировая война
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с официальным визитом - программа
09:36 30.08.2025 (обновлено: 09:54 30.08.2025)
Запланированы встречи на высоком уровне, а также участие в ряде мероприятий.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 30 августа - 3 сентября посетит Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В Тяньцзине президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммите в формате "ШОС плюс".
Участники этих мероприятий обсудят актуальные аспекты расширения многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях и дальнейшего совершенствования деятельности ШОС.
По итогам стороны планируют принять Тяньцзиньскую декларацию, ряд совместных документов и решений в сфере развития и укрепления партнерства в безопасности, цифровой экономики, "зеленой" промышленности, энергетики, туризма и других областях.
В Пекине 2 сентября Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с официальными лицами и руководителями ведущих компаний Китая, чтобы обсудить вопросы углубления узбекско-китайских отношений и наращивания практического взаимодействия.
Далее, 3 сентября, президент Узбекистана также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.