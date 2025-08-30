https://uz.sputniknews.ru/20250830/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-narod-uzbekistan-den-nezavisimost-51614192.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

Sputnik Узбекистан

В столичном парке "Янги Узбекистон" прошло торжество по случаю Дня независимости страны.

2025-08-30T11:20+0500

2025-08-30T11:20+0500

2025-08-30T11:24+0500

день независимости

праздник

шавкат мирзиёев

янги узбекистон

поздравление

узбекистан

ташкент

политика

реформы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51608038_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_adeb22d122ca399d72f5cdc714a2299a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил народ Узбекистана и соотечественников за рубежом с 34-й годовщиной государственной независимости. На торжественной церемонии празднования Дня независимости республики в парке "Янги Узбекистон" президент страны выступил с речью. Шавкат Мирзиёев также отметил, что за последние годы страна добилась высоких достижений. Например, экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост свыше 6%, а ВВП за последние 8 лет увеличился вдвое до $115 млрд и к концу этого года может достичь $130 млрд. Объем экспорта составляет $26 млрд, золотовалютные резервы впервые перешагнули порог в 48 млрд. Порядка 130 млрд иностранных инвестиций привлечено на развитие разных отраслей.Так, за счет инвестиций в стране появилось 9 тысяч новых предприятий и сервисных комплексов. Удвоилось и число субъектов малого и среднего бизнеса - сейчас в этой области заняты более 10 млн человек.В стране активно развивается сектор энергетики.Производство электроэнергии по прогнозам в следующем году может достичь 97 млрд кВт⋅ч. "Зеленая" энергетика также не стоит на месте - в текущем году ее доля достигла 30%, произведено 6,5 млрд кВт⋅ч "зеленой" энергии. В Узбекистане социальная политика направлена на поддержку нуждающихся. Уровень бедности в стране упал до 6,8%. Свыше 2,5 млн человек из малообеспеченных семей получили 110 видов помощи и услуг. Порядка 11 тысяч детей-сирот получают образование, занимаются спортом в рамках программы "Хамрохлик" ("Сопровождение"). Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что будущее страны решают такие важнейшие вопросы, как образование и здоровье народа. Поэтому количество мест в детских садах доведено до 2,5 млн, а в школах - до миллиона. Доля охвата высшим образованием выросла с 9% до 42%.С модернизацией системы здравоохранения средняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 лет до 75,1 года. В своей речи Шавкат Мирзиёев также затронул и геополитическую обстановку в мире.Он подчеркнул, что Узбекистан еще больше расширит традиционные, многоплановые и стратегические партнерские связи со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также считает необходимым развивать сотрудничество с Афганистаном.

https://uz.sputniknews.ru/20250830/shavkat-mirziyoyev-china-s-vizit-programma-51611711.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

день независимость президент узбекистан шавкат мирзиёев поздравление