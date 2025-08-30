Узбекистан
В Ташкенте пресекли попытку вывоза древних артефактов из страны
В Ташкенте пресекли попытку вывоза древних артефактов из страны
Изъятые ценности переданы в фонд музея Центра исламской цивилизации.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На железнодорожном пограничном таможенном посту "Келес" Ташкентского городского таможенного управления задержали человека, который тайно пытался вывезти из Узбекистана 325 исторических предметов, сообщает пресс-служба ГТК.Уникальные ценности вез пассажир поезда "Ташкент - Новосибирск". В ручной клади и багаже были обнаружены 210 древних монет, ювелирные изделия, артефакты, гири и наконечники стрел. К слову, найденные монеты относятся к почти всем государствам, существовавшим в истории узбекской государственности. Согласно результатам экспертизы, все предметы принадлежат разным периодам - от II-I веков до нашей эры до XX века. Стоимость артефактов оценили в 400 млн сумов. В соответствии законом Узбекистана, эти культурные ценности безвозмездно передадут государственным музеям и научным учреждениям. Пока что, на временное хранение, изъятые артефакты отправят в фонд музея Центра исламской цивилизации Узбекистана.
В Ташкенте пресекли попытку вывоза древних артефактов из страны

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На железнодорожном пограничном таможенном посту "Келес" Ташкентского городского таможенного управления задержали человека, который тайно пытался вывезти из Узбекистана 325 исторических предметов, сообщает пресс-служба ГТК.
Уникальные ценности вез пассажир поезда "Ташкент - Новосибирск". В ручной клади и багаже были обнаружены 210 древних монет, ювелирные изделия, артефакты, гири и наконечники стрел.
К слову, найденные монеты относятся к почти всем государствам, существовавшим в истории узбекской государственности.
Согласно результатам экспертизы, все предметы принадлежат разным периодам - от II-I веков до нашей эры до XX века. Стоимость артефактов оценили в 400 млн сумов.
В соответствии законом Узбекистана, эти культурные ценности безвозмездно передадут государственным музеям и научным учреждениям. Пока что, на временное хранение, изъятые артефакты отправят в фонд музея Центра исламской цивилизации Узбекистана.
