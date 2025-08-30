https://uz.sputniknews.ru/20250830/tashkent-popytka-vyvoz-moneti-51616737.html

В Ташкенте пресекли попытку вывоза древних артефактов из страны

В Ташкенте пресекли попытку вывоза древних артефактов из страны

Sputnik Узбекистан

Изъятые ценности переданы в фонд музея Центра исламской цивилизации.

2025-08-30T13:02+0500

2025-08-30T13:02+0500

2025-08-30T13:02+0500

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

таможня

контрабанда

ценности

культурные ценности

история

центр исламской цивилизации

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51615828_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_4c014c748a75201d1418cfdf7ab03ed5.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На железнодорожном пограничном таможенном посту "Келес" Ташкентского городского таможенного управления задержали человека, который тайно пытался вывезти из Узбекистана 325 исторических предметов, сообщает пресс-служба ГТК.Уникальные ценности вез пассажир поезда "Ташкент - Новосибирск". В ручной клади и багаже были обнаружены 210 древних монет, ювелирные изделия, артефакты, гири и наконечники стрел. К слову, найденные монеты относятся к почти всем государствам, существовавшим в истории узбекской государственности. Согласно результатам экспертизы, все предметы принадлежат разным периодам - от II-I веков до нашей эры до XX века. Стоимость артефактов оценили в 400 млн сумов. В соответствии законом Узбекистана, эти культурные ценности безвозмездно передадут государственным музеям и научным учреждениям. Пока что, на временное хранение, изъятые артефакты отправят в фонд музея Центра исламской цивилизации Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20250815/chudo-sredstva-tonny-izyatyx-narkotikov-kak-tamojnya-uzbekistan-zaschischaet-zdorove-lyudey-51267445.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент таможня монеты древность артефакт музей центр исламской цивилизации