https://uz.sputniknews.ru/20250815/chudo-sredstva-tonny-izyatyx-narkotikov-kak-tamojnya-uzbekistan-zaschischaet-zdorove-lyudey-51267445.html

"Чудо-чай" и тонны изъятых наркотиков: как таможня Узбекистана защищает здоровье людей

"Чудо-чай" и тонны изъятых наркотиков: как таможня Узбекистана защищает здоровье людей

Sputnik Узбекистан

За первые семь месяцев 2025 года в стране из незаконного оборота изъяли более одной тонны наркотиков.

2025-08-15T18:10+0500

2025-08-15T18:10+0500

2025-08-15T18:10+0500

видео

пресс-центр

пресс-конференция

таможня

узбекистан

пресс-центр

наркотики

борьба с наркоманией

контрабанда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51252273_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3944611f78541b15e8e16d9e4113907f.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция, посвященная мерам, которые принимают таможенные органы Узбекистана для защиты жизни и здоровья населения, а также сохранения окружающей среды. Как отметил начальник управления Таможенного комитета при Минэкономики и финансов РУз Равшан Рузиев, основными угрозами остаются наркотики, психотропные вещества, прекурсоры и сильнодействующие препараты. За первые семь месяцев 2025 года в стране из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотиков. По его словам, за этими цифрами стоят миллионы спасенных семей. Особое внимание уделяется пресечению ввоза препаратов для похудения, которые под видом "чудо-средств" проникают в страну. Среди них — сибутрамин, его все чаще пытаются ввезти в страну под видом более 27 товарных марок, брендов, знаков: чая, кофе и напитков. Такие товары на первый взгляд не вызывают подозрений, но могут содержать запрещенные вещества. Рузиев также подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, обмениваясь опытом и лучшими практиками в сфере таможенного контроля. Полную запись смотрите по ссылке.

узбекистан

россия

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

наркотики таможня узбекистан пресс-центр пресс-конференция прекурсоры сильнодействующие препараты рузиев