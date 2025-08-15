"Чудо-чай" и тонны изъятых наркотиков: как таможня Узбекистана защищает здоровье людей

https://uz.sputniknews.ru/20250815/chudo-sredstva-tonny-izyatyx-narkotikov-kak-tamojnya-uzbekistan-zaschischaet-zdorove-lyudey-51267445.html
За первые семь месяцев 2025 года в стране из незаконного оборота изъяли более одной тонны наркотиков.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция, посвященная мерам, которые принимают таможенные органы Узбекистана для защиты жизни и здоровья населения, а также сохранения окружающей среды. Как отметил начальник управления Таможенного комитета при Минэкономики и финансов РУз Равшан Рузиев, основными угрозами остаются наркотики, психотропные вещества, прекурсоры и сильнодействующие препараты. За первые семь месяцев 2025 года в стране из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотиков. По его словам, за этими цифрами стоят миллионы спасенных семей. Особое внимание уделяется пресечению ввоза препаратов для похудения, которые под видом "чудо-средств" проникают в страну. Среди них — сибутрамин, его все чаще пытаются ввезти в страну под видом более 27 товарных марок, брендов, знаков: чая, кофе и напитков. Такие товары на первый взгляд не вызывают подозрений, но могут содержать запрещенные вещества. Рузиев также подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, обмениваясь опытом и лучшими практиками в сфере таможенного контроля. Полную запись смотрите по ссылке.
Эксклюзив
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция, посвященная мерам, которые принимают таможенные органы Узбекистана для защиты жизни и здоровья населения, а также сохранения окружающей среды.
Как отметил начальник управления Таможенного комитета при Минэкономики и финансов РУз Равшан Рузиев, основными угрозами остаются наркотики, психотропные вещества, прекурсоры и сильнодействующие препараты.
За первые семь месяцев 2025 года в стране из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотиков.
По его словам, за этими цифрами стоят миллионы спасенных семей. Особое внимание уделяется пресечению ввоза препаратов для похудения, которые под видом "чудо-средств" проникают в страну.
Среди них — сибутрамин, его все чаще пытаются ввезти в страну под видом более 27 товарных марок, брендов, знаков: чая, кофе и напитков. Такие товары на первый взгляд не вызывают подозрений, но могут содержать запрещенные вещества.
"К сожалению, бывают случаи, когда его принимают в опасных дозах. Основная группа потребителей — женщины, что приводит к множеству негативных последствий для здоровья", — подчеркнул представитель таможенной службы.
Рузиев также подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, обмениваясь опытом и лучшими практиками в сфере таможенного контроля.
Полную запись смотрите по ссылке.