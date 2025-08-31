https://uz.sputniknews.ru/20250831/dostoprimechatelnosti-uzbekistana-demonstriruyut-na-krupneyshix-led-ekranax-v-kitae-51634137.html
Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах в Китае
Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах в Китае
Sputnik Узбекистан
В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, Комитет по туризму РУз реализует проект, направленный на продвижение туристического имиджа страны
2025-08-31T13:20+0500
2025-08-31T13:20+0500
2025-08-31T13:20+0500
туризм
узбекистан
китай
сотрудничество
проект
официальный визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
пекин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51633662_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_2e5870d911c784d5c315fa590b061dd3.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах Пекина и Тяньцзиня, сообщает Комитет по туризму.В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, ведомство реализует проект по продвижению туристического имиджа страны.В Пекине их демонстрируют на экране, расположенном на фасаде бизнес-центра, всего в километре от знаменитого Запретного города. Видеоролики показывают ежедневно с 08.00 до 21.00, с периодичностью каждые 3–4 минуты.В Тяньцзине ролики об Узбекистане можно увидеть на экране, установленном на фасаде торгового комплекса Dayuechen. Трансляция осуществляется ежедневно с 08.00 до 22.00, с периодичностью каждые 4 минуты.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с официальным визитом.В соответствии с программой пребывания, 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзине он примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".2 сентября он проведет в Пекине переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд встреч с главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.3 сентября предусматривается участие Мирзиёева в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51633662_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_3ee213d7d9f3b5f9f5e4bfa541ff257c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туристический потенциал узбекистан продвижение китай
туристический потенциал узбекистан продвижение китай
Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах в Китае
В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, Комитет по туризму РУз реализует проект, направленный на продвижение туристического имиджа страны.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах Пекина и Тяньцзиня, сообщает
Комитет по туризму.
В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, ведомство реализует проект по продвижению туристического имиджа страны.
“На крупнейших LED экранах на центральных улицах Пекина и Тяньцзина, в местах с высокой концентрацией туристов и горожан траслируются яркие 15-секундные видеоролики об уникальных туристических маршрутах и богатом культурном наследии Узбекистана”, — говорится в сообщении.
В Пекине их демонстрируют на экране, расположенном на фасаде бизнес-центра, всего в километре от знаменитого Запретного города. Видеоролики показывают ежедневно с 08.00 до 21.00, с периодичностью каждые 3–4 минуты.
В Тяньцзине ролики об Узбекистане можно увидеть на экране, установленном на фасаде торгового комплекса Dayuechen. Трансляция осуществляется ежедневно с 08.00 до 22.00, с периодичностью каждые 4 минуты.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с официальным визитом.
В соответствии с программой пребывания, 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзине он примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
2 сентября он проведет в Пекине переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд встреч с главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.
3 сентября предусматривается участие Мирзиёева в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.