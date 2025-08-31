https://uz.sputniknews.ru/20250831/dostoprimechatelnosti-uzbekistana-demonstriruyut-na-krupneyshix-led-ekranax-v-kitae-51634137.html

Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах в Китае

В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, Комитет по туризму РУз реализует проект, направленный на продвижение туристического имиджа страны

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Достопримечательности Узбекистана демонстрируют на крупнейших LED-экранах Пекина и Тяньцзиня, сообщает Комитет по туризму.В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Китай, ведомство реализует проект по продвижению туристического имиджа страны.В Пекине их демонстрируют на экране, расположенном на фасаде бизнес-центра, всего в километре от знаменитого Запретного города. Видеоролики показывают ежедневно с 08.00 до 21.00, с периодичностью каждые 3–4 минуты.В Тяньцзине ролики об Узбекистане можно увидеть на экране, установленном на фасаде торгового комплекса Dayuechen. Трансляция осуществляется ежедневно с 08.00 до 22.00, с периодичностью каждые 4 минуты.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с официальным визитом.В соответствии с программой пребывания, 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзине он примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".2 сентября он проведет в Пекине переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд встреч с главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.3 сентября предусматривается участие Мирзиёева в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

