В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс"
2025-08-31T09:50+0500
2025-08-31T09:50+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51628080_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8218e4a518b0b300ebade4ae4871ed07.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь. Обэтом сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Биньхай" у трапа самолета его встретили министр транспорта КНР Лю Вэй и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинет ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации, добавили в пресс-службе.
Как Шавката Мирзиёева встретили в Китае

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь.
В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь. Обэтом сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Биньхай" у трапа самолета его встретили министр транспорта КНР Лю Вэй и другие официальные лица.
“В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинет ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации, добавили в пресс-службе.
