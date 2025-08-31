Как Шавката Мирзиёева встретили в Китае

https://uz.sputniknews.ru/20250831/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kitae-51629477.html

В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс"

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь. Обэтом сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Биньхай" у трапа самолета его встретили министр транспорта КНР Лю Вэй и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания 31 августа – 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинет ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации, добавили в пресс-службе.

