Диетолог: Какие полезные свойства есть у инжира
Диетолог: Какие полезные свойства есть у инжира
Sputnik Узбекистан
Для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается
2025-08-31T22:05+0500
2025-08-31T22:05+0500
2025-08-31T22:05+0500
Инжир обладает множеством полезных свойств. Этот плод богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Однако, как и у любого продукта, у инжира есть и противопоказания.Она добавила, что для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается.
Инжир обладает множеством полезных свойств. Этот плод богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.
"Также в инжире содержится калий, кальций, магний, фосфор, что поддерживает работу сердца и сосудов. Кальций помимо прочего — это укрепление костей. Плоды инжира содержат негемовое железо, которое показано при анемии, витамины группы B для нервной системы, антиоксиданты, которые борются со старением. Общий иммунный статус поднимают ферменты", — перечислила она.
Однако, как и у любого продукта, у инжира есть и противопоказания.
"Во-первых, это, конечно, сахарный диабет из-за высокого гликемического индекса. Особенно сушеный инжир не рекомендуют при лишнем весе или ожирении, так как калорийность достаточно высокая, что будет способствовать набору веса. При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта инжир может вызывать слабительный эффект. Также инжир противопоказан при болезни почек, так как содержит щавелевую кислоту", — предупредила специалист.
Она добавила, что для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается.