Диетолог: Какие полезные свойства есть у инжира

Для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается

Инжир обладает множеством полезных свойств. Этот плод богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Однако, как и у любого продукта, у инжира есть и противопоказания.Она добавила, что для здорового человека суточная норма инжира — от 3 до 5 штук, и лучше его есть в первой половине дня, так он лучше усваивается.

