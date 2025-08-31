https://uz.sputniknews.ru/20250831/peskov-situatsiya-kiev-51638358.html

Песков: Ситуация для Киева станет еще хуже, если он не станет более сговорчивым

Sputnik Узбекистан

Также официальный представитель Кремля отметил, что мирному урегулированию конфликта на Украине мешает Европа

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал большой ошибкой продолжение линии Киева на несговорчивость, сообщает РИА Новости.По его словам, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже.Другие заявления Пескова:

