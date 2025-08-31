https://uz.sputniknews.ru/20250831/peskov-situatsiya-kiev-51638358.html
Песков: Ситуация для Киева станет еще хуже, если он не станет более сговорчивым
Также официальный представитель Кремля отметил, что мирному урегулированию конфликта на Украине мешает Европа
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал большой ошибкой продолжение линии Киева на несговорчивость, сообщает РИА Новости.По его словам, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже.Другие заявления Пескова:
16:19 31.08.2025 (обновлено: 16:34 31.08.2025)
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik
. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал большой ошибкой продолжение линии Киева на несговорчивость, сообщает РИА Новости.
По его словам, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже.
Другие заявления Пескова:
Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются;
европейцы мешают мирному урегулированию конфликта на Украине;
Москва умеет противодействовать попыткам Европы сдерживать Россию;
Европа поощряет киевский режим на несговорчивость;
действия политиков из ЕС ярко контрастируют с подходом Путина и Трампа;
Россия настроена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине;
Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию.