Египет планирует использовать опыт химпрома Узбекистана
Совместный проект будет способствовать не только увеличению потенциала производства удобрений, но и обеспечению региональной продовольственной безопасности, поддержке устойчивого роста сельского хозяйства и внедрению экологически чистых технологий
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Египет планирует использовать опыт химической промышленности Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита рабочей группы специалистов и инженеров АО "Узкимесаноатлойиха" в эту страну.По мнению сторон, совместный проект будет способствовать не только увеличению потенциала производства удобрений, но и обеспечению региональной продовольственной безопасности, поддержке устойчивого роста сельского хозяйства и внедрению экологически чистых технологий.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Египет планирует использовать опыт химической промышленности Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита рабочей группы специалистов и инженеров АО "Узкимесаноатлойиха" в эту страну.
“Делегация встретилась с руководством египетской компании "Polyserve Group" и обсудила вопросы развития завода по производству аммофоса, реализуемого в Египте, и расширения сотрудничества. Рабочая группа также посетила предприятие "AbuZabaal Fertilizers" & "Chemicals Co.", где ознакомилась с деятельностью компании и передовыми технологиями. Также стоит отметить, что египетская сторона планирует использовать узбекский опыт в своем производстве”, —говорится в сообщении.
По мнению сторон, совместный проект будет способствовать не только увеличению потенциала производства удобрений, но и обеспечению региональной продовольственной безопасности, поддержке устойчивого роста сельского хозяйства и внедрению экологически чистых технологий.