https://uz.sputniknews.ru/20250831/uzbekistan-yegipet-ximprom-sotrudnichestvo-51637205.html

Египет планирует использовать опыт химпрома Узбекистана

Египет планирует использовать опыт химпрома Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Совместный проект будет способствовать не только увеличению потенциала производства удобрений, но и обеспечению региональной продовольственной безопасности, поддержке устойчивого роста сельского хозяйства и внедрению экологически чистых технологий

2025-08-31T15:40+0500

2025-08-31T15:40+0500

2025-08-31T15:40+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

проект

химическая промышленность

сельское хозяйство

производство

удобрения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/37/9323738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25afd2e88c460ba9b2faaab1226275b.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Египет планирует использовать опыт химической промышленности Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита рабочей группы специалистов и инженеров АО "Узкимесаноатлойиха" в эту страну.По мнению сторон, совместный проект будет способствовать не только увеличению потенциала производства удобрений, но и обеспечению региональной продовольственной безопасности, поддержке устойчивого роста сельского хозяйства и внедрению экологически чистых технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20250622/yegipet-uzbekistan-pomosch-borba-gepatit-c-50097651.html

узбекистан

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан египет сотрудничество