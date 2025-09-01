Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Врач: Чем опасен дефицит витамина Е в организме
Врач: Чем опасен дефицит витамина Е в организме
Sputnik Узбекистан
Симптомы дефицита витамина Е — сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу
Жирорастворимый витамин Е — сильнейший антиоксидант. В каких продуктах содержится и чем опасен его дефицит, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога, терапевта Римму Мойсенко.Специалист пояснила, что витамин Е жизненно необходим для полноценного мужского и женского здоровья. Этот мощный антиоксидант участвует в детоксикации каждой клетки и присутствует в продуктах, содержащих жиры.Она предупредила, что дефицит витамина Е может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Она перечислила симптомы дефицита витамина Е: сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу.В заключение она добавила, что с витамином Е нужно быть осторожным, например, курильщикам, потому что есть особенности биохимических процессов, которые будут оказывать отрицательное действие на легкие.
Симптомы дефицита витамина Е — сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу.
Жирорастворимый витамин Е — сильнейший антиоксидант. В каких продуктах содержится и чем опасен его дефицит, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога, терапевта Римму Мойсенко.
Специалист пояснила, что витамин Е жизненно необходим для полноценного мужского и женского здоровья. Этот мощный антиоксидант участвует в детоксикации каждой клетки и присутствует в продуктах, содержащих жиры.
"Если взять продукты животного происхождения, это практически все. Если взять продукты растительного происхождения, это —авокадо, оливковое масло и вообще все жировые масла. В курином яйце всегда содержится витамин Е, причем в очень приличной дозе", — отметила Мойсенко.
Она предупредила, что дефицит витамина Е может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
"Недостаток витамина Е — это, в первую очередь, оксидативный стресс, который сопровождает человека в преддверии какого-то заболевания, обострения вялотекущего хронического заболевания, в преддверии раковой опухоли, в преддверии манифестации хронических и аутоиммунных заболеваний", — сказала врач.
Она перечислила симптомы дефицита витамина Е: сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу.

"Дефицит витамина Е встречается, к сожалению, часто. Если мы возьмем генетический тест, который мы проводим, около 40% населения находится в полиморфизме, а 15% — в полной мутации по витамину Е, то есть он не усваивается из продуктов питания, поэтому в обязательном порядке его назначают. Этот витамин нас защищает от свободных радикалов, от вероятности тяжелого отравления, от вероятности вирусных заболеваний в период эпидемии. Но назначать может только врач, который видит в этом необходимость", — отметила Римма Мойсенко.

В заключение она добавила, что с витамином Е нужно быть осторожным, например, курильщикам, потому что есть особенности биохимических процессов, которые будут оказывать отрицательное действие на легкие.
