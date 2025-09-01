https://uz.sputniknews.ru/20250901/chem-opasen-defitsit-vitamina-e-v-organizme-51645494.html

Врач: Чем опасен дефицит витамина Е в организме

Врач: Чем опасен дефицит витамина Е в организме

Симптомы дефицита витамина Е — сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу

Жирорастворимый витамин Е — сильнейший антиоксидант. В каких продуктах содержится и чем опасен его дефицит, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога, терапевта Римму Мойсенко.Специалист пояснила, что витамин Е жизненно необходим для полноценного мужского и женского здоровья. Этот мощный антиоксидант участвует в детоксикации каждой клетки и присутствует в продуктах, содержащих жиры.Она предупредила, что дефицит витамина Е может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Она перечислила симптомы дефицита витамина Е: сухость слизистых, заеды в уголках рта. Если они появились, надо обращаться к врачу.В заключение она добавила, что с витамином Е нужно быть осторожным, например, курильщикам, потому что есть особенности биохимических процессов, которые будут оказывать отрицательное действие на легкие.

