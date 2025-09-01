https://uz.sputniknews.ru/20250901/den-nezavisimosti-pozdravleniya-lider-narod-uzbekistan-51651899.html

Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

В связи с 34-годовщиной независимости РУз в адрес Шавката Мирзиёева поступают поздравления от глав иностранных государств, парламентов и правительств, ведущих международных и региональных организаций, зарубежных политиков, общественных и религиозных деятелей

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-годовщиной независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он отметил, что под руководством Мирзиёева экономика республики интенсивно развивается, уровень жизни народа повышается, а страна устойчивыми шагами направляется к стратегической цели — созданию Нового Узбекистана.Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия по непрерывному углублению политического взаимодоверия, твердому поддержанию друг друга, укреплению сопряжения стратегий развития, высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути", чтобы содействовать дальнейшему углублению построения китайско-узбекского сообщества единой судьбы.Глава КНР пожелал Узбекистану могущества и процветания, а его народу — счастья и благополучия.По мнению Президента США Дональда Трампа, День независимости Узбекистана — это радостный повод вспомнить его историю и богатую культуру.Американский лидер отметил, что с момента обретения независимости республика продолжает проводить значимые реформы, которые способствуют динамичному стратегическому партнерству между Узбекистаном и США.Трамп пожелал лидеру Узбекистана и гражданам страны счастья и всего наилучшего.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта историческая дата ярко символизирует уверенное, поступательное развитие братского Узбекистана по пути прогресса.Он подчеркнул, что в Казахстане всецело поддерживают глубоко продуманные, масштабные реформы Шавката Мирзиёева, направленные на строительство Нового Узбекистана в нынешних сложных геополитических реалиях.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравлении указал, что Независимость — это возможность для каждого государства выбрать свой путь и взять на себя ответственность за благополучие своего народа. Отрадно, что Узбекистан эффективно воспользовался этой возможностью и продолжает занимать достойное место в мировом сообществе.Он подчеркнул, что эти успехи являются результатом богатого опыта и выдающегося лидерства руководителя страны.Садыр Жапаров пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемых сил, долгих лет жизни, семейного счастья, больших успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Узбекистана — мира и процветания.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что в Таджикистане рады достижениям своего ближайшего соседа и рассматривают его в качестве надежного партнера.Сердечные пожелания мира, благополучия и процветания руководителю и многонациональному народу Узбекистана также направили:Поздравления продолжают поступать, добавили в пресс-службе.

