Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
В связи с 34-годовщиной независимости РУз в адрес Шавката Мирзиёева поступают поздравления от глав иностранных государств, парламентов и правительств, ведущих международных и региональных организаций, зарубежных политиков, общественных и религиозных деятелей.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-годовщиной независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что под руководством Мирзиёева экономика республики интенсивно развивается, уровень жизни народа повышается, а страна устойчивыми шагами направляется к стратегической цели — созданию Нового Узбекистана.
“В этой связи, китайская сторона испытывает искреннюю радость в качестве дружественного соседа и всепогодного всестороннего стратегического партнера в новую эпоху”, — говорится в поздравлении.
Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия по непрерывному углублению политического взаимодоверия, твердому поддержанию друг друга, укреплению сопряжения стратегий развития, высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути", чтобы содействовать дальнейшему углублению построения китайско-узбекского сообщества единой судьбы.
Глава КНР пожелал Узбекистану могущества и процветания, а его народу — счастья и благополучия.
По мнению Президента США Дональда Трампа, День независимости Узбекистана — это радостный повод вспомнить его историю и богатую культуру.
Американский лидер отметил, что с момента обретения независимости республика продолжает проводить значимые реформы, которые способствуют динамичному стратегическому партнерству между Узбекистаном и США.
“Мы проделали значительную совместную работу для продвижения общих интересов, включая укрепление наших границ, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, а также содействие свободе вероисповедания и региональной стабильности. Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление существующих связей и открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества”, — говорится в поздравлениии.
Трамп пожелал лидеру Узбекистана и гражданам страны счастья и всего наилучшего.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта историческая дата ярко символизирует уверенное, поступательное развитие братского Узбекистана по пути прогресса.
Он подчеркнул, что в Казахстане всецело поддерживают глубоко продуманные, масштабные реформы Шавката Мирзиёева, направленные на строительство Нового Узбекистана в нынешних сложных геополитических реалиях.
“Казахстан, как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана, придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с Вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии”, — говорится в поздравлении.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравлении указал, что Независимость — это возможность для каждого государства выбрать свой путь и взять на себя ответственность за благополучие своего народа. Отрадно, что Узбекистан эффективно воспользовался этой возможностью и продолжает занимать достойное место в мировом сообществе.
Он подчеркнул, что эти успехи являются результатом богатого опыта и выдающегося лидерства руководителя страны.
Садыр Жапаров пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемых сил, долгих лет жизни, семейного счастья, больших успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Узбекистана — мира и процветания.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что в Таджикистане рады достижениям своего ближайшего соседа и рассматривают его в качестве надежного партнера.
“Неуклонное поступательное развитие сотрудничества с Узбекистаном занимает важное место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана. Убежден, что общими мерами мы сполна реализуем все потенциальные возможности и достигнем поставленных целей в интересах процветания наших стран”, — говорится в поздравлении.
Сердечные пожелания мира, благополучия и процветания руководителю и многонациональному народу Узбекистана также направили:
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
Президент Беларуси Александр Лукашенко;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
Премьер-министр Индии Нарендра Моди;
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
Президент Ирана Масуд Пезешкиан;
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён;
Президент Европейского совета Антониу Кошта;
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер;
Президент Италии Серджо Маттарелла;
Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд;
Президент Пакистана Асиф Али Зардари;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид аль Мактум;
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, руководитель Администрации Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
Президент Болгарии Румен Радев;
Президент Венгрии Тамаш Шуйок;
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
Президент Ирландии Майкл Хиггинс;
Президент Сербии Александр Вучич;
Президент Словении Наташа Пирц Мусар;
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини;
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;
Президент Республики Черногория Яков Милатович;
Президент Чешской Республики Петр Павел;
Президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер,
Президент Эстонской Республики Алар Карис;
Президент Грузии Михаил Кавелашвили;
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич;
Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III;
Император Японии Нарухито;
Король Бельгийцев Филипп;
Король Испании Филипп VI;
Король Марокко Мухаммед VI;
Король Камбоджи Нородом Сиамони;
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам;
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,
исполняющий обязанности Премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Премьер-министр Афганистана Мухаммад Хасан Охунд;
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев;
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев;
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Брахим Таха;
Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салим аль-Малик;
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй.
Поздравления продолжают поступать, добавили в пресс-службе.