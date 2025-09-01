https://uz.sputniknews.ru/20250901/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-nezavisimosti-51645335.html

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выразил уверенность в том, что Россия и Узбекистан будут и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны, сообщает пресс-служба главы республики.В поздравительной телеграмме отмечено, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.В заключение он пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а нарду Узбекистана — благополучия и процветания.

