Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости
Глава РФ выразил уверенность в том, что Россия и Узбекистан будут и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях
2025-09-01T10:50+0500
2025-09-01T10:50+0500
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны, сообщает пресс-служба главы республики.В поздравительной телеграмме отмечено, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.В заключение он пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а нарду Узбекистана — благополучия и процветания.
шавкат мирзиёев глава рф поздравление день независимости узбекистана
шавкат мирзиёев глава рф поздравление день независимости узбекистана

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

10:50 01.09.2025
Глава РФ выразил уверенность в том, что Россия и Узбекистан будут и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны, сообщает пресс-служба главы республики.
В поздравительной телеграмме отмечено, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.
"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", — подчеркнул глава РФ.
В заключение он пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а нарду Узбекистана — благополучия и процветания.
