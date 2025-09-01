Узбекистан
Мирзиёев: ШОС — одна из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка
Глава Узбекистана выступил на встрече в формате "ШОС плюс", выразив уверенность, что результаты нынешнего саммита послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнерства и устойчивому развитию
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Глава республики выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.По его словам, формат "ШОС плюс", в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится все более востребованной площадкой для доверительного диалога.Мирзиёев отметил, что Узбекистан поддерживает выдвинутую Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению.Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.Также Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на ситуации в Секторе Газа.Глава Узбекистана остановился на актуальных задачах многостороннего сотрудничества и озвучил ряд инициатив:
Глава Узбекистана выступил на встрече в формате "ШОС плюс", выразив уверенность, что результаты нынешнего саммита послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнерства и устойчивому развитию.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава республики выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.
По его словам, формат "ШОС плюс", в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится все более востребованной площадкой для доверительного диалога.
Мирзиёев отметил, что Узбекистан поддерживает выдвинутую Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению.

“Глубоко символично, что наш саммит проходит в год празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Это не только важная историческая веха, но и напоминание. Мир не дается раз и навсегда, его нужно постоянно оберегать и укреплять. Важно остановить волну конфликтов и противостояний, восстановить доверие, стремление к мирному сосуществованию, уважение к общепризнанным принципам и нормам международного права. В этой связи поддерживаем выдвинутую Председателем Си Цзиньпином Инициативу по глобальному управлению”, — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Также Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на ситуации в Секторе Газа.
“Вызывает глубокую обеспокоенность очередная эскалация обстановки и ухудшающееся положение населения в этом регионе. Только справедливое решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов" способно остановить конфликт на Ближнем Востоке”, — подчеркнул он.
Глава Узбекистана остановился на актуальных задачах многостороннего сотрудничества и озвучил ряд инициатив:
приветствуем запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе;
предлагаю провести в следующем году в Ташкенте первый экспертный "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности";
Узбекистан готов к широкому взаимодействию с партнерами по ШОС в целях реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с Афганистаном;
предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест" с привлечением всех заинтересованных партнеров. Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане;
предлагаем создание Сети инновационно-технологических хабов ШОС для генерации новых идей и трансфера технологий;
предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей "семьи ШОС".
