Мирзиёев: ШОС — одна из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в формате "ШОС плюс"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана выступил на встрече в формате "ШОС плюс", выразив уверенность, что результаты нынешнего саммита послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнерства и устойчивому развитию.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава республики выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.
По его словам, формат "ШОС плюс", в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится все более востребованной площадкой для доверительного диалога.
Мирзиёев отметил, что Узбекистан поддерживает выдвинутую Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению.
“Глубоко символично, что наш саммит проходит в год празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Это не только важная историческая веха, но и напоминание. Мир не дается раз и навсегда, его нужно постоянно оберегать и укреплять. Важно остановить волну конфликтов и противостояний, восстановить доверие, стремление к мирному сосуществованию, уважение к общепризнанным принципам и нормам международного права. В этой связи поддерживаем выдвинутую Председателем Си Цзиньпином Инициативу по глобальному управлению”, — сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Также Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на ситуации в Секторе Газа.
“Вызывает глубокую обеспокоенность очередная эскалация обстановки и ухудшающееся положение населения в этом регионе. Только справедливое решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов" способно остановить конфликт на Ближнем Востоке”, — подчеркнул он.
Глава Узбекистана остановился на актуальных задачах многостороннего сотрудничества и озвучил ряд инициатив:
приветствуем запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе;
предлагаю провести в следующем году в Ташкенте первый экспертный "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности";
Узбекистан готов к широкому взаимодействию с партнерами по ШОС в целях реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с Афганистаном;
предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест" с привлечением всех заинтересованных партнеров. Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане;
предлагаем создание Сети инновационно-технологических хабов ШОС для генерации новых идей и трансфера технологий;
предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей "семьи ШОС".