Мирзиёев: ШОС — одна из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка

Глава Узбекистана выступил на встрече в формате "ШОС плюс", выразив уверенность, что результаты нынешнего саммита послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнерства и устойчивому развитию

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Глава республики выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.По его словам, формат "ШОС плюс", в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится все более востребованной площадкой для доверительного диалога.Мирзиёев отметил, что Узбекистан поддерживает выдвинутую Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению.Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.Также Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на ситуации в Секторе Газа.Глава Узбекистана остановился на актуальных задачах многостороннего сотрудничества и озвучил ряд инициатив:

