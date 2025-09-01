https://uz.sputniknews.ru/20250901/mirziyoyevsammit-shos-knr-51642105.html

Мирзиёев принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине

Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой накануне принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедших в конгресс-центре "Мэйцзян" города Тяньцзиня. Обэтом сообщает пресс-служба главы республики.В мероприятиях также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент РФ Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, главы правительств Египта, Камбоджи, Непала, Армении, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находитсяв этой стране с официальным визитом.

шавкат мирзиёевкитай саммит шос тяньцзинь