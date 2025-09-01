Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250901/mirziyoyevsammit-shos-knr-51642105.html
Мирзиёев принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине
Мирзиёев принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине
Sputnik Узбекистан
Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС
2025-09-01T09:10+0500
2025-09-01T09:10+0500
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51640235_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0cf9589c27a11a39f6103fb7de2818c4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой накануне принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедших в конгресс-центре "Мэйцзян" города Тяньцзиня. Обэтом сообщает пресс-служба главы республики.В мероприятиях также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент РФ Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, главы правительств Египта, Камбоджи, Непала, Армении, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находитсяв этой стране с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250831/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kitae-51629477.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51640235_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06f3bc8e4f21434804f5e97b91a42ef9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёевкитай саммит шос тяньцзинь
шавкат мирзиёевкитай саммит шос тяньцзинь

Мирзиёев принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине

09:10 01.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой накануне принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедших в конгресс-центре "Мэйцзян" города Тяньцзиня. Обэтом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Флаги ШОС - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
“По прибытии в конгресс-центр "Мэйцзян" главу нашего государства с супругой поприветствовали Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой”, — говорится всообщении.
В мероприятиях также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент РФ Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, главы правительств Египта, Камбоджи, Непала, Армении, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.
Лидерам зарубежных государств представили красочную концертную программу, посвященную Тяньцзиньскому саммиту ШОС.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находитсяв этой стране с официальным визитом.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
Как Шавката Мирзиёева встретили в Китае
Вчера, 09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0