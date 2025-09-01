Путин: Пора вернуть в международную повестку традиционные ценности
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Российский лидер принял участие в заседании в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзине.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс" призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности.
"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", — отметил он, говоря о международном конкурсе "Интервидение", направленном на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
По его словам, конкурс, который состоится 20 сентября в Москве, уже вызвал живой интерес, свое участие в нем подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на нынешней встрече.
Глава РФ отметил, что что участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию. Именно на этой основе углубляются контакты между людьми, строится взаимодействие в сфере науки и образования, здравоохранения и спорта.
“Также приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум "Россия – спортивная держава", который состоится в ноябре в России, в городе Самаре”, — добавил Путин.
Другие заявления российского лидера на заседании в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзине:
искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти, и все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией;
все те, кто хочет наладить взаимодействие с Шанхайской организацией, разделяют ее ценности и идеалы, привержены проведению самостоятельной независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем;
думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности;
в рамках ШОС также энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество;
на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился более чем на 5%. Это выше мировых значений.
“Промышленное производство увеличилось на 4,6 процента. Углубляется взаимодействие в области энергетики, финансов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инфраструктуры, высоких технологий, инноваций и транспорта”, — сказал Путин.
