Путин: Пора вернуть в международную повестку традиционные ценности

Путин: Пора вернуть в международную повестку традиционные ценности

Российский лидер принял участие в заседании в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзине

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс" призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности.По его словам, конкурс, который состоится 20 сентября в Москве, уже вызвал живой интерес, свое участие в нем подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на нынешней встрече.Глава РФ отметил, что что участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию. Именно на этой основе углубляются контакты между людьми, строится взаимодействие в сфере науки и образования, здравоохранения и спорта.Другие заявления российского лидера на заседании в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзине:.

