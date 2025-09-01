Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250901/chto-predlojil-mirziyoev-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-shos-51648254.html
Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС
Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС
Sputnik Узбекистан
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана находится в этой стране с официальным визитом. Он участвует в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс"
2025-09-01T13:00+0500
2025-09-01T13:00+0500
политика
шос
саммит
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
выступление
инициатива
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51646508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88afa1f881b34be519ba5a196294e6be.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине выдвинул ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.Он выразил признательность Председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита и радушный прием, поздравил присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, направил поздравления кыргызскому коллеге по случаю Дня независимости страны.Глава Узбекистана отметил, что принципы взаимного уважения и поддержки, учета интересов каждого государства-члена — это прочный фундамент, на котором строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.Мирзиёев акцентировал внимание на актуальных вызовах в мире: системном кризисе доверия, эскалации конфликтов, ослаблении многосторонних институтов и фрагментации мировой торговой системы. Все это, по его словам, подрывает основы международной архитектуры безопасности и стабильности.Особенно важно, подчеркнул он, что ШОС остается пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнерства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.Он отметил необходимость последовательного расширения Организации, поскольку успех "модели ШОС" заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество.Президент Узбекистана предложил в целях обеспечения безопасности:Для расширения торгово-экономического сотрудничества он предлагает создать в рамках ШОС ряд новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации:По мнению главы Узбекистана, важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Этой целью он предложил вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.Он также указал, что раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад отвечает общим интересам стран ШОС.При этом, особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.Для расширения партнерства в области "зеленой" трансформации ШОС:По мнению президента Узбекистана, ключевым фактором долгосрочного партнерства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института "народной дипломатии".Кроме того, глава РУз предложил проработать такие перспективные проекты, как запуск "Туристического коридора" и Альянса медицинского туризма ШОС.В завершение своего выступления он поздравил Кыргызстан с принятием председательства в ШОС и выразил уверенность, что Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут надежной основой для укрепления многопланового сотрудничества в регионе.По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250901/mirziyoyevsammit-shos-knr-51642105.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51646508_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e064c97dfadda73b78f58bb954d0524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев предложения заседание шос китай
шавкат мирзиёев предложения заседание шос китай

Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС

13:00 01.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в городе Тяньцзине
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в городе Тяньцзине - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана находится в этой стране с официальным визитом. Он участвует в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине выдвинул ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.
Он выразил признательность Председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита и радушный прием, поздравил присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, направил поздравления кыргызскому коллеге по случаю Дня независимости страны.
Глава Узбекистана отметил, что принципы взаимного уважения и поддержки, учета интересов каждого государства-члена — это прочный фундамент, на котором строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.
Мирзиёев акцентировал внимание на актуальных вызовах в мире: системном кризисе доверия, эскалации конфликтов, ослаблении многосторонних институтов и фрагментации мировой торговой системы. Все это, по его словам, подрывает основы международной архитектуры безопасности и стабильности.
“В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС – не просто ценное достояние, а ключ к сохранению мира в нашем обширном регионе”, — сказал лидер Узбекистана.
Особенно важно, подчеркнул он, что ШОС остается пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнерства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.
“Считаем, что голос ШОС должен звучать еще более убедительно и твердо как выражение нашей общей политической воли, как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса”, — сказал Мирзиёев.
Он отметил необходимость последовательного расширения Организации, поскольку успех "модели ШОС" заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество.
“Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают свое будущее с ШОС. Убежден, что расширение состава партнеров по диалогу ШОС, в том числе за счет государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга”, — подчеркнул глава РУз.
Президент Узбекистана предложил в целях обеспечения безопасности:
принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности;
“Декларация станет прочной основой развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединенных Наций”, — добавил Мирзиёев.
возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности;
пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью;
разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года.
“Поддерживаем возобновление работы Контактной группы "ШОС – Афганистан". Одной из ее основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане”, — отметил он.
Для расширения торгово-экономического сотрудничества он предлагает создать в рамках ШОС ряд новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации:
Региональный центр ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов;
Энергетический консорциум ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зеленой" энергетики в странах-членах Организации;
сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов;
специальный электронный портал для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов стран ШОС.
По мнению главы Узбекистана, важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Этой целью он предложил вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.
Он также указал, что раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад отвечает общим интересам стран ШОС.
При этом, особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
“Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию "Единого транспортного пространства ШОС" и его сопряжению со стратегической инициативой "Пояса и пути". Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и "зеленых" коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию”, — сказал Мирзиёев.
Для расширения партнерства в области "зеленой" трансформации ШОС:
необходимо запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации, внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.
По мнению президента Узбекистана, ключевым фактором долгосрочного партнерства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института "народной дипломатии".

“Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и еще большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнерской сети "Университет ШОС", организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям”, — отметил он.

Кроме того, глава РУз предложил проработать такие перспективные проекты, как запуск "Туристического коридора" и Альянса медицинского туризма ШОС.
В завершение своего выступления он поздравил Кыргызстан с принятием председательства в ШОС и выразил уверенность, что Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут надежной основой для укрепления многопланового сотрудничества в регионе.
“Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС”, — резюмировал Мирзиёев.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2025
Мирзиёев принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине
09:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0