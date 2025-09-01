Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в городе Тяньцзине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана находится в этой стране с официальным визитом. Он участвует в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине выдвинул ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.
Он выразил признательность Председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита и радушный прием, поздравил присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, направил поздравления кыргызскому коллеге по случаю Дня независимости страны.
Глава Узбекистана отметил, что принципы взаимного уважения и поддержки, учета интересов каждого государства-члена — это прочный фундамент, на котором строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.
Мирзиёев акцентировал внимание на актуальных вызовах в мире: системном кризисе доверия, эскалации конфликтов, ослаблении многосторонних институтов и фрагментации мировой торговой системы. Все это, по его словам, подрывает основы международной архитектуры безопасности и стабильности.
“В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС – не просто ценное достояние, а ключ к сохранению мира в нашем обширном регионе”, — сказал лидер Узбекистана.
Особенно важно, подчеркнул он, что ШОС остается пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнерства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.
“Считаем, что голос ШОС должен звучать еще более убедительно и твердо как выражение нашей общей политической воли, как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса”, — сказал Мирзиёев.
Он отметил необходимость последовательного расширения Организации, поскольку успех "модели ШОС" заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество.
“Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают свое будущее с ШОС. Убежден, что расширение состава партнеров по диалогу ШОС, в том числе за счет государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга”, — подчеркнул глава РУз.
Президент Узбекистана предложил в целях обеспечения безопасности:
принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности;
“Декларация станет прочной основой развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединенных Наций”, — добавил Мирзиёев.
возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности;
пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью;
разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года.
“Поддерживаем возобновление работы Контактной группы "ШОС – Афганистан". Одной из ее основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане”, — отметил он.
Для расширения торгово-экономического сотрудничества он предлагает создать в рамках ШОС ряд новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации:
Региональный центр ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов;
Энергетический консорциум ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зеленой" энергетики в странах-членах Организации;
сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов;
специальный электронный портал для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов стран ШОС.
По мнению главы Узбекистана, важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Этой целью он предложил вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.
Он также указал, что раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад отвечает общим интересам стран ШОС.
При этом, особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
“Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию "Единого транспортного пространства ШОС" и его сопряжению со стратегической инициативой "Пояса и пути". Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и "зеленых" коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию”, — сказал Мирзиёев.
Для расширения партнерства в области "зеленой" трансформации ШОС:
необходимо запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации, внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.
По мнению президента Узбекистана, ключевым фактором долгосрочного партнерства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института "народной дипломатии".
“Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и еще большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнерской сети "Университет ШОС", организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям”, — отметил он.
Кроме того, глава РУз предложил проработать такие перспективные проекты, как запуск "Туристического коридора" и Альянса медицинского туризма ШОС.
В завершение своего выступления он поздравил Кыргызстан с принятием председательства в ШОС и выразил уверенность, что Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут надежной основой для укрепления многопланового сотрудничества в регионе.
“Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС”, — резюмировал Мирзиёев.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.