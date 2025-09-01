https://uz.sputniknews.ru/20250901/chto-predlojil-mirziyoev-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-shos-51648254.html

Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана находится в этой стране с официальным визитом. Он участвует в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате "ШОС плюс"

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине выдвинул ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.Он выразил признательность Председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита и радушный прием, поздравил присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, направил поздравления кыргызскому коллеге по случаю Дня независимости страны.Глава Узбекистана отметил, что принципы взаимного уважения и поддержки, учета интересов каждого государства-члена — это прочный фундамент, на котором строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.Мирзиёев акцентировал внимание на актуальных вызовах в мире: системном кризисе доверия, эскалации конфликтов, ослаблении многосторонних институтов и фрагментации мировой торговой системы. Все это, по его словам, подрывает основы международной архитектуры безопасности и стабильности.Особенно важно, подчеркнул он, что ШОС остается пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнерства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.Он отметил необходимость последовательного расширения Организации, поскольку успех "модели ШОС" заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество.Президент Узбекистана предложил в целях обеспечения безопасности:Для расширения торгово-экономического сотрудничества он предлагает создать в рамках ШОС ряд новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации:По мнению главы Узбекистана, важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Этой целью он предложил вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.Он также указал, что раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад отвечает общим интересам стран ШОС.При этом, особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.Для расширения партнерства в области "зеленой" трансформации ШОС:По мнению президента Узбекистана, ключевым фактором долгосрочного партнерства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института "народной дипломатии".Кроме того, глава РУз предложил проработать такие перспективные проекты, как запуск "Туристического коридора" и Альянса медицинского туризма ШОС.В завершение своего выступления он поздравил Кыргызстан с принятием председательства в ШОС и выразил уверенность, что Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут надежной основой для укрепления многопланового сотрудничества в регионе.По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина лидер Узбекистана 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.

