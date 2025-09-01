Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию — детали документа
По мнению президента РФ Владимира Путина, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию.
В документе отмечается, что:
в мире обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС. Организация выступает против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера;
основой устойчивого развития международных отношений в декларации определены принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы. Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития;
государства-члены подтверждают, что Центральная Азия является ядром ШОС, и поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом;
ШОС осудила военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса;
члены организации призвали беречь историческую память о Второй мировой войне и выступили против попыток реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действий, искажающих значение победы и роль их народов в разгроме фашизма;
участники саммита согласовали стратегию развития ШОС до 2035 года. Она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества;
они приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам ШОС и Антинаркотическом центре и утвердили дорожную карту по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го;
члены организации выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий;
участники саммита выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом;
выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО;
выразили готовность развивать сотрудничество в военной области;
ШОС выступила за право всех государств на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в национальном сегменте;
участники саммита выступили за сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
они подтвердили решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
В декларации отмечается приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.
Как отметил президент России Владимир Путин, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. А стратегия развития до 2035 года определяет магистральные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют более 20 глав государств и представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В 2026 году председательствовать в ШОС будет Кыргызстан. Его лозунгом станет: "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".