Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию — детали документа

в мире обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС. Организация выступает против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера;

основой устойчивого развития международных отношений в декларации определены принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы. Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития;

государства-члены подтверждают, что Центральная Азия является ядром ШОС, и поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом;

ШОС осудила военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса;

члены организации призвали беречь историческую память о Второй мировой войне и выступили против попыток реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действий, искажающих значение победы и роль их народов в разгроме фашизма;

участники саммита согласовали стратегию развития ШОС до 2035 года. Она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества;

они приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам ШОС и Антинаркотическом центре и утвердили дорожную карту по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го;

члены организации выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий;

участники саммита выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом;

выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО;

выразили готовность развивать сотрудничество в военной области;

ШОС выступила за право всех государств на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в национальном сегменте;

участники саммита выступили за сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;