https://uz.sputniknews.ru/20250901/uzxbekistantsy-chm-dzyudo-bolgariya-medali-51650025.html

ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы завоевали серебро в командном-микст направлении

ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы завоевали серебро в командном-микст направлении

Sputnik Узбекистан

В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Накануне определили сильнейших в командном-микст направлении

2025-09-01T14:00+0500

2025-09-01T14:00+0500

2025-09-01T14:00+0500

спорт

дзюдо

чемпионат мира

болгария

софия

юниоры

сборная узбекистана

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51649850_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_706ac9f43465decd57378ece78c14a5d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана завоевали серебряные медали в командном-микст направлении на чемпионате мира среди юниоров, сообщает пресс-служба НОК.Турнир проходил в столице Болгарии Софии. Сильнейших в командном-микст направлении определили накануне.Ранее, в индивидуальных соревнованиях узбекистанцы завоевали пять золотых и две бронзовые медали, что позволило сборной республики занять первое место в общекомандном зачете.

https://uz.sputniknews.ru/20250831/chm-po-dzyudo-uzbekistantsy-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-51632544.html

болгария

софия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан дзюдоистычемпионат мира болгария софия