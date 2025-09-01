https://uz.sputniknews.ru/20250901/uzxbekistantsy-chm-dzyudo-bolgariya-medali-51650025.html
ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы завоевали серебро в командном-микст направлении
ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы завоевали серебро в командном-микст направлении
Sputnik Узбекистан
В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Накануне определили сильнейших в командном-микст направлении
2025-09-01T14:00+0500
2025-09-01T14:00+0500
2025-09-01T14:00+0500
спорт
дзюдо
чемпионат мира
болгария
софия
юниоры
сборная узбекистана
серебро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51649850_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_706ac9f43465decd57378ece78c14a5d.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана завоевали серебряные медали в командном-микст направлении на чемпионате мира среди юниоров, сообщает пресс-служба НОК.Турнир проходил в столице Болгарии Софии. Сильнейших в командном-микст направлении определили накануне.Ранее, в индивидуальных соревнованиях узбекистанцы завоевали пять золотых и две бронзовые медали, что позволило сборной республики занять первое место в общекомандном зачете.
https://uz.sputniknews.ru/20250831/chm-po-dzyudo-uzbekistantsy-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-51632544.html
болгария
софия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51649850_64:0:593:397_1920x0_80_0_0_2e72d237f60f8dae6cf7f434291f405d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан дзюдоистычемпионат мира болгария софия
узбекистан дзюдоистычемпионат мира болгария софия
ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы завоевали серебро в командном-микст направлении
В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Накануне определили сильнейших в командном-микст направлении.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik
. Дзюдоисты Узбекистана завоевали серебряные медали в командном-микст направлении на чемпионате мира среди юниоров, сообщает
пресс-служба НОК.
Турнир проходил в столице Болгарии Софии. Сильнейших в командном-микст направлении определили накануне.
“В отборочном этапе наша сборная одержала победы над командами Франции, Казахстана и Монголии, а в финале встретилась со сборной Японии. Решающая схватка завершилась в пользу представителей родины дзюдо, и наши соотечественники заняли второе место”, — говорится в сообщении.
Ранее, в индивидуальных соревнованиях узбекистанцы завоевали пять золотых и две бронзовые медали, что позволило сборной республики занять первое место в общекомандном зачете.