В ШОС могут появиться "Дни ЕАЭС"
Дальнейшее выстраивание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ШОС, сопряжение их экономических потенциалов способно кратно усилить эффект от сотрудничества сторон
2025-09-02T17:00+0500
2025-09-02T17:00+0500
2025-09-02T17:00+0500
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Шанхайской организации сотрудничества могут появиться "Дни ЕАЭС". Этот вопрос в числе других обсудил на полях саммита "ШОС плюс" генсек Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отмечалось на саммите, прошедшем в китайском городе Тяньцзине, дальнейшее выстраивание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ШОС, сопряжение их экономических потенциалов способно кратно усилить эффект от сотрудничества сторон.ЕЭК и Секретариат ШОС взаимодействуют в рамках соответствующего меморандума. В настоящее время стороны завершают согласование детального плана сотрудничества. Проект документа фиксирует развитие диалога в таких сферах, как экономика и финансы, транспорт и мультимодальные перевозки, промышленность и АПК, упрощение торговых процедур, цифровизация, энергетика и ряд других.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
В Шанхайской организации сотрудничества могут появиться "Дни ЕАЭС". Этот вопрос в числе других обсудил на полях саммита "ШОС плюс" генсек Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Как отмечалось на саммите, прошедшем в китайском городе Тяньцзине, дальнейшее выстраивание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ШОС, сопряжение их экономических потенциалов способно кратно усилить эффект от сотрудничества сторон.
ЕЭК и Секретариат ШОС взаимодействуют в рамках соответствующего меморандума. В настоящее время стороны завершают согласование детального плана сотрудничества. Проект документа фиксирует развитие диалога в таких сферах, как экономика и финансы, транспорт и мультимодальные перевозки, промышленность и АПК, упрощение торговых процедур, цифровизация, энергетика и ряд других.
"Начата проработка вопроса о возможности проведения "Дней ЕАЭС" в штаб-квартире ШОС", — говорится в сообщении.