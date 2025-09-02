https://uz.sputniknews.ru/20250902/eaeu-sco-sotrudnichestvo-51685301.html

В ШОС могут появиться "Дни ЕАЭС"

В ШОС могут появиться "Дни ЕАЭС"

Sputnik Узбекистан

Дальнейшее выстраивание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ШОС, сопряжение их экономических потенциалов способно кратно усилить эффект от сотрудничества сторон

2025-09-02T17:00+0500

2025-09-02T17:00+0500

2025-09-02T17:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

шос

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51684551_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_d04b137825ee0ec5d49e401ee12d76c5.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Шанхайской организации сотрудничества могут появиться "Дни ЕАЭС". Этот вопрос в числе других обсудил на полях саммита "ШОС плюс" генсек Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отмечалось на саммите, прошедшем в китайском городе Тяньцзине, дальнейшее выстраивание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ШОС, сопряжение их экономических потенциалов способно кратно усилить эффект от сотрудничества сторон.ЕЭК и Секретариат ШОС взаимодействуют в рамках соответствующего меморандума. В настоящее время стороны завершают согласование детального плана сотрудничества. Проект документа фиксирует развитие диалога в таких сферах, как экономика и финансы, транспорт и мультимодальные перевозки, промышленность и АПК, упрощение торговых процедур, цифровизация, энергетика и ряд других.

https://uz.sputniknews.ru/20250901/eaeu-sotrudnichestvo-regionov-stran-soyuza-51646574.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос еаэс сотрудничество