Диетолог раскрыла всю правду о кабачках

Специалист пояснила, почему важно включать в рацион такой сезонный овощ, как кабачок

2025-09-02T22:02+0500

2025-09-02T22:02+0500

2025-09-02T22:02+0500

Кабачки и их разновидность — цукини — низкокалорийные овощи. В них всего 20 ккал на 100 г, при этом очень высокое содержание воды — 93-95%, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, с точки зрения питания, между кабачками и цукини принципиальной разницы нет, оба варианта обладают схожим составом, могут быть частью здорового рационаДиетолог предупредила: чтобы сохранить полезные вещества в кабачках, важно правильно их готовить."Чтобы кабачки не расползлись, сохраняли форму и полезные вещества, нужно использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах, 200 градусов и выше в течение 10-15 минут. Важно не солить кабачки заранее, потому что соль вытягивает воду и кабачка, и он теряет свою вот эту структурность. Солить нужно тогда, когда кабачок уже готов. Чтобы совсем минимизировать процесс выхода влаги, можно слегка обсушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль. И для того, чтобы сохранить максимальную пользу, питательные вещества, предпочтительнее всего, конечно, запекание и приготовление на пару", — рассказала Александра Разаренова.Очень часто для того, чтобы кабачки не теряли форму, их обваливают в муке или в крахмале, но это увеличивает гликемическую нагрузку продукта, добавила диетолог.

