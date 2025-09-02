https://uz.sputniknews.ru/20250902/kabachki-sukini-otlichiya-polza-51664043.html
Диетолог раскрыла всю правду о кабачках
Специалист пояснила, почему важно включать в рацион такой сезонный овощ, как кабачок
Кабачки и их разновидность — цукини — низкокалорийные овощи. В них всего 20 ккал на 100 г, при этом очень высокое содержание воды — 93-95%, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, с точки зрения питания, между кабачками и цукини принципиальной разницы нет, оба варианта обладают схожим составом, могут быть частью здорового рационаДиетолог предупредила: чтобы сохранить полезные вещества в кабачках, важно правильно их готовить."Чтобы кабачки не расползлись, сохраняли форму и полезные вещества, нужно использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах, 200 градусов и выше в течение 10-15 минут. Важно не солить кабачки заранее, потому что соль вытягивает воду и кабачка, и он теряет свою вот эту структурность. Солить нужно тогда, когда кабачок уже готов. Чтобы совсем минимизировать процесс выхода влаги, можно слегка обсушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль. И для того, чтобы сохранить максимальную пользу, питательные вещества, предпочтительнее всего, конечно, запекание и приготовление на пару", — рассказала Александра Разаренова.Очень часто для того, чтобы кабачки не теряли форму, их обваливают в муке или в крахмале, но это увеличивает гликемическую нагрузку продукта, добавила диетолог.
Кабачки и их разновидность — цукини — низкокалорийные овощи. В них всего 20 ккал на 100 г, при этом очень высокое содержание воды — 93-95%, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.
По ее словам, с точки зрения питания, между кабачками и цукини принципиальной разницы нет, оба варианта обладают схожим составом, могут быть частью здорового рациона
"Кабачки — это очень ценная часть рациона. Они являются источником пищевых волокон. Также там есть калий, магний, витамин С, фолаты и каратиноиды. Белые кабачки и цукини по составу очень близки. Но у цукини чуть выше содержание каротиноидов — лютеина и бета-каратина, что делает их чуть более полезнее с точки зрения антиоксидантной защиты", — пояснила специалист.
Диетолог предупредила: чтобы сохранить полезные вещества в кабачках, важно правильно их готовить.
"Чтобы кабачки не расползлись, сохраняли форму и полезные вещества, нужно использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах, 200 градусов и выше в течение 10-15 минут. Важно не солить кабачки заранее, потому что соль вытягивает воду и кабачка, и он теряет свою вот эту структурность. Солить нужно тогда, когда кабачок уже готов. Чтобы совсем минимизировать процесс выхода влаги, можно слегка обсушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль. И для того, чтобы сохранить максимальную пользу, питательные вещества, предпочтительнее всего, конечно, запекание и приготовление на пару", — рассказала Александра Разаренова.
Очень часто для того, чтобы кабачки не теряли форму, их обваливают в муке или в крахмале, но это увеличивает гликемическую нагрузку продукта, добавила диетолог.