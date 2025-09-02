https://uz.sputniknews.ru/20250902/kto-stal-direktorom-tsentra-podgotovki-kontenta-dlya-smi-uzbekistana-51682864.html
Кто стал директором Центра подготовки контента для СМИ Узбекистана
Кто стал директором Центра подготовки контента для СМИ Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Распоряжением Администрации Президента РУз назначены директор Центра подготовки контента для средств массовой информации и два его заместителя
2025-09-02T16:10+0500
2025-09-02T16:10+0500
2025-09-02T16:10+0500
узбекистан
назначения
сми
центр
подготовка
контент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:75:2497:1480_1920x0_80_0_0_d819440def8cdf6f7ba3ec07d77d1314.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Директором Центра по подготовке контента для средств массовой информации при Администрации Президента Республики Узбекистан стал Кобулжон Ахмедов, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Ранее Ахмедов занимал должность гендиректора телеканала "MY5", а до назначения возглавлял творческое объединение "Ёшлар" НТРК. Его заместителями назначили: Напомним, что Центр подготовки контента для СМИ создали на базе медиацентра пресс-службы Администрации Президента Узбекистана в соответствии с указом главы республики.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_5b7cb278fe31c1d7548a0b5639f6d074.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
директор центр подготовка контент сми узбекистан назначение
директор центр подготовка контент сми узбекистан назначение
Кто стал директором Центра подготовки контента для СМИ Узбекистана
Распоряжением Администрации Президента РУз назначены директор Центра подготовки контента для средств массовой информации и два его заместителя.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Директором Центра по подготовке контента для средств массовой информации при Администрации Президента Республики Узбекистан стал Кобулжон Ахмедов, сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Ранее Ахмедов занимал должность гендиректора телеканала "MY5", а до назначения возглавлял творческое объединение "Ёшлар" НТРК.
Его заместителями назначили:
Хусана Салихова — известного режиссера, до назначения руководившего Медиа-центром Пресс-службы Президента.
Жахонгира Абдурахмонова, до этого занимавшего должность главного консультанта в Пресс-службе Президента, бывшего шеф-редактора телеканала "UZREPORT".
Напомним, что Центр подготовки контента для СМИ создали
на базе медиацентра пресс-службы Администрации Президента Узбекистана в соответствии с указом главы республики.