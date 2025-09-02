https://uz.sputniknews.ru/20250902/kto-stal-direktorom-tsentra-podgotovki-kontenta-dlya-smi-uzbekistana-51682864.html

Кто стал директором Центра подготовки контента для СМИ Узбекистана

Распоряжением Администрации Президента РУз назначены директор Центра подготовки контента для средств массовой информации и два его заместителя

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Директором Центра по подготовке контента для средств массовой информации при Администрации Президента Республики Узбекистан стал Кобулжон Ахмедов, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Ранее Ахмедов занимал должность гендиректора телеканала "MY5", а до назначения возглавлял творческое объединение "Ёшлар" НТРК. Его заместителями назначили: Напомним, что Центр подготовки контента для СМИ создали на базе медиацентра пресс-службы Администрации Президента Узбекистана в соответствии с указом главы республики.

