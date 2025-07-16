https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-effektivnost-gosupravleniya-50573778.html

В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента

В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента

Sputnik Узбекистан

В документе определен комплекс мер по повышению эффективности, инициативности и результативности в системе государственного управления

2025-07-16T13:20+0500

2025-07-16T13:20+0500

2025-07-16T13:20+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

государство

управление

общество

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность системы государственного управления. Необходимые для этого меры определены в соответствующем указе президента, сообщает Минюст. В соответствии с документом: Кроме того, до 1 сентября 2025 года разработают проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих:

https://uz.sputniknews.ru/20250714/v-uzbekistane-uprazdnili-agentstvo-informatsii-i-massovyx-kommunikatsiy-50526084.html

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узбекистан эффективность государственное управление