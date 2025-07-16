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https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-effektivnost-gosupravleniya-50573778.html
В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента
В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента
Sputnik Узбекистан
В документе определен комплекс мер по повышению эффективности, инициативности и результативности в системе государственного управления
2025-07-16T13:20+0500
2025-07-16T13:20+0500
узбекистан
указ
президент узбекистана
государство
управление
общество
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность системы государственного управления. Необходимые для этого меры определены в соответствующем указе президента, сообщает Минюст. В соответствии с документом: Кроме того, до 1 сентября 2025 года разработают проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих:
https://uz.sputniknews.ru/20250714/v-uzbekistane-uprazdnili-agentstvo-informatsii-i-massovyx-kommunikatsiy-50526084.html
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узбекистан эффективность государственное управление
узбекистан эффективность государственное управление

В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента

13:20 16.07.2025
© SputnikПодпись документа, архивное фото
Подпись документа, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2025
© Sputnik
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В документе определен комплекс мер по повышению эффективности, инициативности и результативности в системе государственного управления.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность системы государственного управления. Необходимые для этого меры определены в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.
"Принят Указ Президента "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
Агентство информации и массовых коммуникаций упразднили, его задачи и функции по контролю и мониторингу в сфере информации передали Инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций;
Центр по вопросам массовых коммуникаций перевели в подчинение Администрации Президента РУз;
на базе Национального центра по контролю за наркотиками создали Агентство по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием;
на базе медиацентра пресс-службы Администрации создали Центр подготовки контента для СМИ;
на базе Агентства развития государственной службы создали Агентство эффективности управления;
Фонд развития культуры и искусства при Кабмине перевели в подчинение Администрации.
Кроме того, до 1 сентября 2025 года разработают проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих:
повышение эффективности деятельности республиканских и местных органов исполнительной власти, направленной на устранение бюрократических барьеров, отмену дублирующих контрольных функций, обеспечение прозрачности и открытости при принятии решений;
дальнейшее расширение экономических, административных и финансовых полномочий местных хокимиятов по комплексному развитию регионов, обеспечению занятости и повышению доходов населения.
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