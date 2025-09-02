https://uz.sputniknews.ru/20250902/mirziyoev-soboleznovaniya-afganistan-zemletryasenie-51662056.html

Мирзиёев выразил соболезнования Афганистану в связи с разрушительным землетрясением

В результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции этой страны, более 800 человек погибли и около 3 тыс. получили ранения.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Афганистана в связи с разрушительным землетрясением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Мощное землетрясение произошло в ночь на понедельник на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада. По последним данным, только в провинции Кунар погибло около 800 жителей, еще 2,5 тыс. пострадали. Землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, там погибло около 20 человек, несколько сотен получили ранения. Дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что под завалами находятся сотни людей.

