Мирзиёев: Школа — это книга жизни, а каждый урок бесценное духовное сокровище
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана поздравил учеников и учителей более 10 тыс. школ республики с началом нового учебного года.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Школа — это волшебство познания, книга жизни, каждый урок, преподанный учителем — это бесценное духовное сокровище, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава республики поздравил учеников, учителей и наставников школ Узбекистана с началом нового учебного года.
"Искренне, сердечно поздравляю вас с Днем знаний, проходящим в более 10 тысячах школ страны вместе с празднованием 34-й годовщины Независимости Узбекистана", — говорится в поздравлении.
Президент выразил самые добрые пожелания свыше 720 тыс. первоклассникам, которые впервые переступили порог школы, а также их родителям.
"Отрадно, что в последние годы кардинально преображается облик наших школ, как и всей страны, которые поистине становятся символом Нового Узбекистана. Ведь насколько благоустроенной и комфортной будет школа, настолько процветающей, наполненной содержанием и просвещенной будет жизнь всего общества", — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что совершенствование в стране процесса образования и воспитания, ежегодное строительство множества новых учебных заведений, укрепление их материально-технической базы — одно из самых больших достижений республики за последние годы.
Он добавил, что множество выпускников школ с высокими баллами поступают как в ведущие вузы страны, так и в известные зарубежные университеты, обретают достойное место в обществе, вносят огромный вклад в развитие Нового Узбекистана, что свидетельствует о возрастающей роли и значении школы, учителей и наставников.
Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что эти благородные традиции будут продолжены и получат еще большее развитие.
"Никогда не забывайте, что школа — это волшебство познания, книга жизни, каждый урок, преподанный учителем — это бесценное духовное сокровище. Если вы поставите перед собой конкретную цель, задействуете все свои силы, знания и способности, то обязательно достигнете намеченных целей", — говорится в поздравлении.
В заключение руководитель страны пожелал ученикам, учителям и наставникам школ здоровья и больших успехов на этом пути.