https://uz.sputniknews.ru/20250902/mirziyoyev-pozdravleniye-novyy-uchebnyy-god-51679703.html

Мирзиёев: Школа — это книга жизни, а каждый урок бесценное духовное сокровище

Мирзиёев: Школа — это книга жизни, а каждый урок бесценное духовное сокровище

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана поздравил учеников и учителей более 10 тыс. школ республики с началом нового учебного года

2025-09-02T15:10+0500

2025-09-02T15:10+0500

2025-09-02T15:10+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

учебный год

школьники

учителя

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51380097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b8ce8cb97965c76d60834e47f6f4cd0.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Школа — это волшебство познания, книга жизни, каждый урок, преподанный учителем — это бесценное духовное сокровище, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава республики поздравил учеников, учителей и наставников школ Узбекистана с началом нового учебного года. Президент выразил самые добрые пожелания свыше 720 тыс. первоклассникам, которые впервые переступили порог школы, а также их родителям. Глава государства подчеркнул, что совершенствование в стране процесса образования и воспитания, ежегодное строительство множества новых учебных заведений, укрепление их материально-технической базы — одно из самых больших достижений республики за последние годы. Он добавил, что множество выпускников школ с высокими баллами поступают как в ведущие вузы страны, так и в известные зарубежные университеты, обретают достойное место в обществе, вносят огромный вклад в развитие Нового Узбекистана, что свидетельствует о возрастающей роли и значении школы, учителей и наставников. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что эти благородные традиции будут продолжены и получат еще большее развитие. В заключение руководитель страны пожелал ученикам, учителям и наставникам школ здоровья и больших успехов на этом пути.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан школы новый учебный год