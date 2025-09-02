Узбекистан
Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина
Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина
Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом
2025-09-02T13:51+0500
2025-09-02T14:04+0500
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. По итогам переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписали ряд документов, сообщает пресс-служба главы РУз. Среди них: Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.В рамках визита также подписаны соглашения:
Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина

13:51 02.09.2025 (обновлено: 14:04 02.09.2025)
Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. По итогам переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписали ряд документов, сообщает пресс-служба главы РУз.
"По итогам состоявшихся в городе Пекине переговоров Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами", — говорится в сообщении.
Среди них:
Программа сотрудничества по сопряжению Стратегии "Узбекистан-2030" и Инициативы "Один пояс и один путь";
Соглашение о взаимном учреждении культурных центров;
Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг.
Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
В рамках визита также подписаны соглашения:
по проектированию второй стадии проекта по предоставлению Узбекистану земснарядов;
о технико-экономическом сотрудничестве;
о сотрудничестве в области оценки соответствия;
о фитосанитарных требованиях при экспорте из Узбекистана в Китай свежих дынь и миндаля;
о сотрудничестве в мирном использовании космических наук, технологий и результатов космической деятельности;
о сотрудничестве в области конкурентной политики;
по укреплению сотрудничества в области развития человеческих ресурсов;
по укреплению сотрудничества в области цифровой экономики;
об установлении партнерских отношений между Самаркандской областью и городом Тяньцзинь;
о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Китайским советом по содействию международной торговле.
