Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина

Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. По итогам переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписали ряд документов, сообщает пресс-служба главы РУз. Среди них: Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.В рамках визита также подписаны соглашения:

