Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине — главное
17:45 02.09.2025 (обновлено: 17:50 02.09.2025)
Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием. По его словам, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.
Другие заявления главы РФ:
память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;
решение, как и десять лет назад, в 2015 году совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы имеет особое значение — это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны.
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем", — подчеркнул Путин.
Также он высказал уверенность в том, что дождь, который обещают синоптики на 3 сентября в Пекине, не омрачит торжества в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
В свою очередь председатель КНР заявил, очень рад снова приветствовать Владимира Путина в Пекине.
"Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне", — сказал он.
Другие заявления Си Цзиньпина:
участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией двусторонних отношений;
отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений;
Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости;
страны должны укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.
Далее переговоры продолжились в личной резиденции председателя Китая "Чжуннаньхай" в узком составе. Как передает Центральное телевидение КНР, лидеры обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписали свыше 20 документов о сотрудничестве.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.