Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине — главное

Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом

2025-09-02T17:45+0500

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, сообщает РИА Новости.Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием. По его словам, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.Другие заявления главы РФ:Также он высказал уверенность в том, что дождь, который обещают синоптики на 3 сентября в Пекине, не омрачит торжества в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.В свою очередь председатель КНР заявил, очень рад снова приветствовать Владимира Путина в Пекине.Другие заявления Си Цзиньпина:Далее переговоры продолжились в личной резиденции председателя Китая "Чжуннаньхай" в узком составе. Как передает Центральное телевидение КНР, лидеры обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписали свыше 20 документов о сотрудничестве.Президент России Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

