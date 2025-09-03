CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Матч, прошедший 2 сентября на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 2:1.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Туркменистана во втором туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Эта победа стала первой для сборной республики на данном турнире.
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 2:1.
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Счет был открыт на 37-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева после передачи Русланбека Жиянова. На 44-й минуте Сергеев реализовал пенальти. Туркменистан смог отыграть один мяч лишь в концовке встречи: на 84-й минуте пенальти реализовал Дидар Дурдыев.
"Отечественные футболисты на втором туре записали на свой счет 3 очка. Встреча против Туркменистана завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу", — говорится в сообщении.
Сборная Узбекистана 5 сентября в завершающем туре выйдет на поле против команды Кыргызстана. Начало матча запланировано на 19.30.
Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.
Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане.
