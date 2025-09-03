Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250903/cafa-nations-cup-uzbekistan-obygral-turkmenistan-51701035.html
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
Sputnik Узбекистан
Матч, прошедший 2 сентября на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 2:1
2025-09-03T12:10+0500
2025-09-03T12:10+0500
спорт
футбол
узбекистан
победа
матч
туркменистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51701257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac110a5295b63318023b3b574ed6c49f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Туркменистана во втором туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.Эта победа стала первой для сборной республики на данном турнире.Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 2:1.Счет был открыт на 37-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева после передачи Русланбека Жиянова. На 44-й минуте Сергеев реализовал пенальти. Туркменистан смог отыграть один мяч лишь в концовке встречи: на 84-й минуте пенальти реализовал Дидар Дурдыев.Сборная Узбекистана 5 сентября в завершающем туре выйдет на поле против команды Кыргызстана. Начало матча запланировано на 19.30.Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане.
https://uz.sputniknews.ru/20250831/cafa-nations-cup-uzbekistan-oman-nichya-51636646.html
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51701257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7d7405ba071ba57c059a4e4d8ffaab8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cafa nations cup узбекистан туркменистан матч ташкент
cafa nations cup узбекистан туркменистан матч ташкент

CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан

12:10 03.09.2025
© НОК УзбекистанаCAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
Матч, прошедший 2 сентября на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 2:1.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Туркменистана во втором туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.
© НОК УзбекистанаCAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2025
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Эта победа стала первой для сборной республики на данном турнире.
© НОК УзбекистанаCAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2025
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 2:1.
© НОК УзбекистанаCAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2025
CAFA Nations Cup: Узбекистан обыграл Туркменистан
© НОК Узбекистана
Счет был открыт на 37-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева после передачи Русланбека Жиянова. На 44-й минуте Сергеев реализовал пенальти. Туркменистан смог отыграть один мяч лишь в концовке встречи: на 84-й минуте пенальти реализовал Дидар Дурдыев.

"Отечественные футболисты на втором туре записали на свой счет 3 очка. Встреча против Туркменистана завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу", — говорится в сообщении.

Сборная Узбекистана 5 сентября в завершающем туре выйдет на поле против команды Кыргызстана. Начало матча запланировано на 19.30.
Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.
Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане.
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
CAFA Nations Cup: Узбекистан сыграл вничью с Оманом
31 августа, 14:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0