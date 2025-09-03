https://uz.sputniknews.ru/20250903/eec-eaeu-biznes-opros-51700307.html

ЕЭК проводит опрос среди бизнеса ЕАЭС — цель анкетирования

Речь идет о практике оформления разрешения на вывоз товаров. Для участия в опросе нужно представить информацию в соответствии с формой, разработанной Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии с 1 сентября по 31 октября проводит опрос участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Цель анкетирования — выявить проблемные ситуации, с которыми сталкивается бизнес (прежде всего экспортеры) при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, а также проанализировать случаи, связанные с необходимостью аннулирования разрешения на вывоз товаров.Для участия в опросе нужно представить информацию в соответствии с формой, разработанной департаментом, добавили в пресс-службе.

