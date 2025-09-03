Президент Узбекистана принял участие в торжественном военном параде в Пекине
10:15 03.09.2025 (обновлено: 10:46 03.09.2025)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном военном параде в Пекине, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне
"В рамках программы официального визита в город Пекин Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном военном параде в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, состоявшемся на площади Тяньаньмэнь", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне
Мероприятие объединило руководителей и представителей более двадцати государств, включая лидеров России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама, Египта и других стран.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность бережного отношения к исторической памяти, сохранения мира и обеспечения справедливости в современных условиях.
В параде участвовали 45 расчетов Народно-освободительной армии Китая. На нем представили новейшие образцы ракетных систем, танков, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, произведенных китайским оборонно-промышленным комплексом.
В частности, Китай показал "убийцу авианосцев" — противокорабельную баллистическую ракету YJ-21.
По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара.
Подобные парады проходят в Пекине с 1949 года, последний грандиозный смотр вооруженных сил состоялся 1 октября 2019-го и собрал около 15 тыс. участников.
Участие главы Узбекистана в торжественных мероприятиях в Пекине стало еще одним подтверждением последовательной внешнеполитической линии республики, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, а также развитие конструктивного диалога на региональном и глобальном уровнях во имя мира, устойчивого развития и процветания, добавили в пресс-службе.
Для справки: война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году стартовало полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 млн человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тыс. человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2 228 военнослужащих.