https://uz.sputniknews.ru/20250903/prezident-uzbekistana-parad-pekin-51697041.html

Президент Узбекистана принял участие в торжественном военном параде в Пекине

Президент Узбекистана принял участие в торжественном военном параде в Пекине

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом

2025-09-03T10:15+0500

2025-09-03T10:15+0500

2025-09-03T10:46+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

китай

пекин

участие

парад

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51693862_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8d248ebad6635ad6870f919ef9eb6036.jpg

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном военном параде в Пекине, сообщает пресс-служба главы государства. Мероприятие объединило руководителей и представителей более двадцати государств, включая лидеров России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама, Египта и других стран. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность бережного отношения к исторической памяти, сохранения мира и обеспечения справедливости в современных условиях. В параде участвовали 45 расчетов Народно-освободительной армии Китая. На нем представили новейшие образцы ракетных систем, танков, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, произведенных китайским оборонно-промышленным комплексом. В частности, Китай показал "убийцу авианосцев" — противокорабельную баллистическую ракету YJ-21. По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара. Подобные парады проходят в Пекине с 1949 года, последний грандиозный смотр вооруженных сил состоялся 1 октября 2019-го и собрал около 15 тыс. участников. Участие главы Узбекистана в торжественных мероприятиях в Пекине стало еще одним подтверждением последовательной внешнеполитической линии республики, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, а также развитие конструктивного диалога на региональном и глобальном уровнях во имя мира, устойчивого развития и процветания, добавили в пресс-службе. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом. Для справки: война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году стартовало полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 млн человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тыс. человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2 228 военнослужащих.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

военный парад пекин шавкат мирзиёев официальный визит кнр