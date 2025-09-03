https://uz.sputniknews.ru/20250903/putin-kim-chen-yn-vstrecha-pekin-51716088.html

Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине — ключевые заявления лидеров

Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине — ключевые заявления лидеров

Глава России подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области

ТАШКЕНТ, 3 сентября — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Пекине провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Глава России подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области.Заявления Путина:Заявления Ким Чен ЫнаПо итогам переговоров Путин пригласил лидера КНДР посетить Россию. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о скорой новой встрече и пожелал российскому коллеге здоровья и успехов.Встреча прошла в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине и длилась чуть больше 2,5 часов.Путин и Ким Чен Ын вместе с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

