Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине — ключевые заявления лидеров
17:47 03.09.2025 (обновлено: 17:54 03.09.2025)
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (слева) во время встречи в Пекине.
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Глава России подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области.
ТАШКЕНТ, 3 сентября — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Пекине провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. <...> Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики", — сказал он.
Заявления Путина:
Президент РФ отметил, что рад возможности провести отдельную встречу с северокорейским коллегой;
он отметил, что у них будет возможность обсудить двусторонние отношения во всех измерениях и по всем направлениям;
в последнее время взаимодействие между странами приняло доверительный, союзнический характер;
Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.
Заявления Ким Чен Ына
после подписания в июле прошлого года межгосударственного соглашения отношения между Россией и КНДР развиваются во всех аспектах;
если Пхеньян может чем-то помочь Москве, он обязательно это сделает, и будет считать это братским долгом.
По итогам переговоров Путин пригласил лидера КНДР посетить Россию. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о скорой новой встрече и пожелал российскому коллеге здоровья и успехов.
Встреча прошла в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине и длилась чуть больше 2,5 часов.
Путин и Ким Чен Ын вместе с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.