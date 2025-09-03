https://uz.sputniknews.ru/20250903/uchenye-kakoy-produkt-mojet-zaschitit-ot-raka-51696284.html
Ученые: какой продукт может защитить от рака
Продукты, содержащие как животные, так и растительные белки, способствуют здоровью и долголетию
Употребление мяса может снижать риск возникновения онкологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.В ходе исследования проанализировали данные почти 16 тыс. людей в возрасте от 19 лет и старше. Ученые изучили количество животных и растительных белков в их рационе и его связь с риском возникновения болезней сердца или рака.Выяснилось, что среди тех, кто потреблял больше мяса, наблюдалось значимое снижение смертности от онкозаболеваний.
Новости
Употребление мяса может снижать риск возникновения онкологии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Science Daily.
"Употребление в пищу продуктов, содержащих белки животного происхождения, не связано с повышенным риском смерти и даже может обеспечить защитные свойства от рака", — говорится в материале издания.
В ходе исследования проанализировали данные почти 16 тыс. людей в возрасте от 19 лет и старше. Ученые изучили количество животных и растительных белков в их рационе и его связь с риском возникновения болезней сердца или рака.
Выяснилось, что среди тех, кто потреблял больше мяса, наблюдалось значимое снижение смертности от онкозаболеваний.
"Если учесть данные подобных наблюдений и клинических исследований, становится ясно, что продукты, содержащие как животные, так и растительные белки, способствуют здоровью и долголетию", — указано в публикации.