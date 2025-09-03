https://uz.sputniknews.ru/20250903/uchenye-kakoy-produkt-mojet-zaschitit-ot-raka-51696284.html

Ученые: какой продукт может защитить от рака

Продукты, содержащие как животные, так и растительные белки, способствуют здоровью и долголетию

Употребление мяса может снижать риск возникновения онкологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.В ходе исследования проанализировали данные почти 16 тыс. людей в возрасте от 19 лет и старше. Ученые изучили количество животных и растительных белков в их рационе и его связь с риском возникновения болезней сердца или рака.Выяснилось, что среди тех, кто потреблял больше мяса, наблюдалось значимое снижение смертности от онкозаболеваний.

