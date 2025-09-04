https://uz.sputniknews.ru/20250904/peredovaya-injenernaya-shkola-geomettex-almalyk-51731695.html

Передовая инженерная школа "ГеоМетТех" в Алмалыке: сколько учиться и где работать после

Главная особенность школы в том, что студентов с начала обучения вовлекают в решение практических задач комбината

узбекистан

ташкентская область

алмалык

школа

алмалыкский филиал ниту "мисис"

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

образование

студенты

В городе Алмалык Ташкентской области стартовала работа передовой инженерной школы "ГеоМетТех" — совместного проекта университета науки и технологий МИСиС и АГМК. В первый учебный год здесь будут обучаться 12 первокурсников по направлению "Обогащение полезных ископаемых".Главная особенность школы в том, что студентов с самого начала вовлекают в решение практических задач комбината.Учебный процесс будет проходить не только в аудиториях, но и на производственных площадках АГМК. По окончании обучения выпускники получат возможность трудоустроиться на предприятии.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

