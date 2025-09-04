https://uz.sputniknews.ru/20250904/peredovaya-injenernaya-shkola-geomettex-almalyk-51731695.html
Передовая инженерная школа "ГеоМетТех" в Алмалыке: сколько учиться и где работать после
Передовая инженерная школа "ГеоМетТех" в Алмалыке: сколько учиться и где работать после
Sputnik Узбекистан
Главная особенность школы в том, что студентов с начала обучения вовлекают в решение практических задач комбината
2025-09-04T18:15+0500
2025-09-04T18:15+0500
2025-09-04T18:15+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
ташкентская область
алмалык
школа
алмалыкский филиал ниту "мисис"
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
образование
студенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/04/51735178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6cc8035e3d48f45ff77c4ad1fcd367f.png
В городе Алмалык Ташкентской области стартовала работа передовой инженерной школы "ГеоМетТех" — совместного проекта университета науки и технологий МИСиС и АГМК. В первый учебный год здесь будут обучаться 12 первокурсников по направлению "Обогащение полезных ископаемых".Главная особенность школы в том, что студентов с самого начала вовлекают в решение практических задач комбината.Учебный процесс будет проходить не только в аудиториях, но и на производственных площадках АГМК. По окончании обучения выпускники получат возможность трудоустроиться на предприятии.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкентская область
алмалык
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/04/51735178_246:0:1686:1080_1920x0_80_0_0_81940f7e4733e5e26219d51bc2dc0ca8.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
алмалык инженеры школа студенты
алмалык инженеры школа студенты
Передовая инженерная школа "ГеоМетТех" в Алмалыке: сколько учиться и где работать после
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Главная особенность школы в том, что студентов с начала обучения вовлекают в решение практических задач комбината.
В городе Алмалык Ташкентской области стартовала работа передовой инженерной школы "ГеоМетТех" — совместного проекта университета науки и технологий МИСиС и АГМК. В первый учебный год здесь будут обучаться 12 первокурсников по направлению "Обогащение полезных ископаемых".
Главная особенность школы в том, что студентов с самого начала вовлекают в решение практических задач комбината.
"Это не простые задания, которые выполняют наши студенты каждого курса, а именно ключевые, позволяющие предприятию выйти на новый уровень развития", — отметил первый проректор НИТУ МИСиС Сергей Салихов.
Учебный процесс будет проходить не только в аудиториях, но и на производственных площадках АГМК. По окончании обучения выпускники получат возможность трудоустроиться на предприятии.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.