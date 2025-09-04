https://uz.sputniknews.ru/20250904/sedye-zumery-pravda-ili-mif-51726904.html

Трихолог: "седые" зумеры — правда или миф

Трихолог: "седые" зумеры — правда или миф

Sputnik Узбекистан

Представители поколения Z или зумеры — это молодые люди, которые не помнят свою жизнь без мобильных телефонов — их считают зависимыми от интернета и неспособными фокусироваться. СМИ пишут, что поколение Z стремительно седеет

2025-09-04T22:03+0500

2025-09-04T22:03+0500

2025-09-04T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

волосы

поколение

старение

зож

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/13/42113617_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_3b5cd21668e96623dcb29fdc3481eda3.jpg

Никаких объективных научных исследований и доказательств, что зумеры стали массово седеть, нет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, трихолога Юлию Галлямову.Комментируя сообщения в СМИ, что поколение Z стремительно седеет, специалист рассказала, что седина — это запрограммированный процесс, у кого-то он начинается позже, у кого-то — раньше.По ее словам, седина — один из процессов старения, волосы, как кожа, ногти, кости и мышцы, тоже стареют.Для справки: поколением Z называют людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов. В современном медиапространстве за ними закрепилось название "зумеры", также их иногда называют "зетами" или "центениалами".Это молодые люди, которые не помнят свою жизнь без мобильных телефонов — их считают зависимыми от интернета и неспособными фокусироваться.

https://uz.sputniknews.ru/20240119/sedina-molodoy-vozrast-vosstanovleniye-42112993.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

седина поколение правда миф