Трихолог: "седые" зумеры — правда или миф
Представители поколения Z или зумеры — это молодые люди, которые не помнят свою жизнь без мобильных телефонов — их считают зависимыми от интернета и неспособными фокусироваться. СМИ пишут, что поколение Z стремительно седеет.
Никаких объективных научных исследований и доказательств, что зумеры стали массово седеть, нет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, трихолога Юлию Галлямову.
Комментируя сообщения в СМИ, что поколение Z стремительно седеет, специалист рассказала, что седина — это запрограммированный процесс, у кого-то он начинается позже, у кого-то — раньше.
"Если кто-то из врачей отметил, что зумеры чаще обращаются с сединой, то это ни о чем не говорит. Это их субъективное мнение, на которое могут повлиять другие факторы, например, социальные. Это то, что мы стали больше обращать внимание на внешность, больше стали обращать внимание на волосы, больше стали замечать эту раннюю седину, хотя я не считаю, что это какой-то биологический феномен", — пояснила Галлямова.
По ее словам, седина — один из процессов старения, волосы, как кожа, ногти, кости и мышцы, тоже стареют.
"Если говорить о том, почему седина появляется у более раннего поколения, здесь тоже, наверное, лежат какие-то глубинные генетические процессы. Но когда мы говорим о том, что организм у нас стареет, есть внешние факторы, которые ускоряют это старение: питание, ритм жизни, нехватка меланина из-за того, что человек недосыпает, нехватка физической активности, влияние компьютеров, изменение образа жизни. В совокупности что-то может влиять, но мы пока это только предполагаем, этот процесс не изучен", — заключила трихолог.
Для справки: поколением Z называют людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов. В современном медиапространстве за ними закрепилось название "зумеры", также их иногда называют "зетами" или "центениалами".
