https://uz.sputniknews.ru/20250905/uzbekistan-laboratoriya-intellekt-elektromobil-51765680.html
В Узбекистане откроют лабораторию интеллектуальных электромобилей
В Узбекистане откроют лабораторию интеллектуальных электромобилей
Sputnik Узбекистан
Также в Ташкенте может появиться филиал Пекинского технологического университета.
2025-09-05T18:31+0500
2025-09-05T18:31+0500
2025-09-05T18:31+0500
узбекистан
китай
электромобиль
сотрудничество
образование
договор
технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45719033_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_b05ab1f22bd21e35802ff57e3e49924e.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Пекинский технологический университет создадут в Узбекистане совместную лабораторию интеллектуальных электромобилей, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций РУз. Данная лаборатория будет исследовать различные моменты в сфере современных электромобилей и технологий зарядки, разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы, а также организовывать стажировки и курсы повышения квалификации для молодых ученых и преподавателей.Меморандум о взаимопонимании и открытии лаборатории подписали замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Отабек Махкамов, проректор Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ" Шухрат Шокиров и вице-президент Пекинского технологического университета Ван Бэньцун в рамках переговоров в Китае. Участники встречи также рассмотрели возможность открытия филиала Пекинского технологического университета на базе Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ".
https://uz.sputniknews.ru/20250413/buxara-istoricheskiye-mesta-avtomobili-skoraya-pomosch-48862016.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45719033_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_13f7a28dfd0da6d6675a616d4e24d271.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан китай электромобил лаборатория пекин образование открыт
узбекистан китай электромобил лаборатория пекин образование открыт
В Узбекистане откроют лабораторию интеллектуальных электромобилей
Также в Ташкенте может появиться филиал Пекинского технологического университета.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Пекинский технологический университет создадут в Узбекистане совместную лабораторию интеллектуальных электромобилей, сообщает
министерство высшего образования, науки и инноваций РУз.
Данная лаборатория будет исследовать различные моменты в сфере современных электромобилей и технологий зарядки, разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы, а также организовывать стажировки и курсы повышения квалификации для молодых ученых и преподавателей.
Меморандум о взаимопонимании и открытии лаборатории подписали замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Отабек Махкамов, проректор Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ" Шухрат Шокиров и вице-президент Пекинского технологического университета Ван Бэньцун в рамках переговоров в Китае.
Участники встречи также рассмотрели возможность открытия филиала Пекинского технологического университета на базе Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ".