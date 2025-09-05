В Узбекистане откроют лабораторию интеллектуальных электромобилей

https://uz.sputniknews.ru/20250905/uzbekistan-laboratoriya-intellekt-elektromobil-51765680.html

Также в Ташкенте может появиться филиал Пекинского технологического университета.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Пекинский технологический университет создадут в Узбекистане совместную лабораторию интеллектуальных электромобилей, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций РУз. Данная лаборатория будет исследовать различные моменты в сфере современных электромобилей и технологий зарядки, разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы, а также организовывать стажировки и курсы повышения квалификации для молодых ученых и преподавателей.Меморандум о взаимопонимании и открытии лаборатории подписали замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Отабек Махкамов, проректор Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ" Шухрат Шокиров и вице-президент Пекинского технологического университета Ван Бэньцун в рамках переговоров в Китае. Участники встречи также рассмотрели возможность открытия филиала Пекинского технологического университета на базе Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ".

