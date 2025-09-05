https://uz.sputniknews.ru/20250905/vladimir-putin-naznacheniye-posol-russia-uzbekistan-51762003.html

Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане

Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершил свою дипмиссию.

2025-09-05T15:29+0500

2025-09-05T15:29+0500

2025-09-05T15:30+0500

узбекистан

россия

назначение

посол

посольство россии в узбекистане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51759249_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_22fd0b12ef6f88551d973d84359d337e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Новым послом России в Узбекистане стал Алексей Ерхов, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Ранее, с 19 июня 2017 года, Алексей Ерхов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции.Новый глава российской дипмиссии награжден орденом Дружбы, владеет арабским, английским и французским языками. Работал в посольствах в Марокко (1983 – 1987), Египте (1990 – 1994), Израиле (1996 — 2000), а также в 2003 – 2006 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Сирии. До сего момента послом России в Узбекистане был Олег Мальгинов, но в июне текущего года стало известно, что он завершает свою дипмиссию.

https://uz.sputniknews.ru/20250503/mid-uzbekistana-posol-rf-obsudili-voprosy-soblyudeniya-prav-trudovyx-migrantov-v-rossii-49185749.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол россия узбекистан назначение