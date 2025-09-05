https://uz.sputniknews.ru/20250905/vladimir-putin-naznacheniye-posol-russia-uzbekistan-51762003.html
Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане
Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершил свою дипмиссию.
2025-09-05T15:29+0500
2025-09-05T15:29+0500
2025-09-05T15:30+0500
узбекистан
россия
назначение
посол
посольство россии в узбекистане
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51759249_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_22fd0b12ef6f88551d973d84359d337e.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Новым послом России в Узбекистане стал Алексей Ерхов, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Ранее, с 19 июня 2017 года, Алексей Ерхов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции.Новый глава российской дипмиссии награжден орденом Дружбы, владеет арабским, английским и французским языками. Работал в посольствах в Марокко (1983 – 1987), Египте (1990 – 1994), Израиле (1996 — 2000), а также в 2003 – 2006 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Сирии. До сего момента послом России в Узбекистане был Олег Мальгинов, но в июне текущего года стало известно, что он завершает свою дипмиссию.
https://uz.sputniknews.ru/20250503/mid-uzbekistana-posol-rf-obsudili-voprosy-soblyudeniya-prav-trudovyx-migrantov-v-rossii-49185749.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51759249_81:0:566:364_1920x0_80_0_0_3db4eea763ab0a0331f9484079b6e1f0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
посол россия узбекистан назначение
посол россия узбекистан назначение
Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане
15:29 05.09.2025 (обновлено: 15:30 05.09.2025)
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершил свою дипмиссию.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Новым послом России в Узбекистане стал Алексей Ерхов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Ранее, с 19 июня 2017 года, Алексей Ерхов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции.
Новый глава российской дипмиссии награжден орденом Дружбы, владеет арабским, английским и французским языками. Работал в посольствах в Марокко (1983 – 1987), Египте (1990 – 1994), Израиле (1996 — 2000), а также в 2003 – 2006 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Сирии.
До сего момента послом России в Узбекистане был Олег Мальгинов, но в июне текущего года стало известно, что он завершает свою дипмиссию.