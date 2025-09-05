https://uz.sputniknews.ru/20250905/vsegda-li-razdelnoe-pitanie-prinosit-polzu-organizmu-51766419.html
Всегда ли раздельное питание приносит пользу организму?
В чем польза и вред раздельного питания объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.
2025-09-05T22:02+0500
2025-09-05T22:02+0500
2025-09-05T22:02+0500
Многие диетологи считают, что так называемое раздельное питание помогает людям, которые испытывают проблемы с пищеварением. Но зачастую такого режима приема пищи придерживаются и те, кто совершенно здоров. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik отметила, что в организме человека разные отделы желудочно-кишечного тракта переваривают разную пищу.Однако, по ее мнению, раздельное питание не стоит доводить до абсурда.Пищевой комок, образующийся из смешанной пищи, необходим для правильной работы организма, он лучше стимулирует выделение ферментов, продолжила диетолог.
Многие диетологи считают, что так называемое раздельное питание помогает людям, которые испытывают проблемы с пищеварением. Но зачастую такого режима приема пищи придерживаются и те, кто совершенно здоров. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik
отметила, что в организме человека разные отделы желудочно-кишечного тракта переваривают разную пищу.
"Например, животные белки, особенно мясо с соединительной тканью, должны долго обрабатываться в желудке. А углеводам, будь то крупы или сладости, там делать нечего — им нужно быстрее миновать его. Когда мы смешиваем несочетаемые продукты в большом количестве, например, съедаем мясо и заедаем тортом, это может вызывать брожение и серьезный дискомфорт", — предупредила Елена Соломатина.
Однако, по ее мнению, раздельное питание не стоит доводить до абсурда.
"Наш ЖКТ исторически приспособлен для смешанного питания. Мы не хищники с их кислотностью желудка и не травоядные с особой длиной кишечника. Мы — люди, и наш организм нормально привык переваривать жиры, белки и углеводы в небольшом количестве одновременно. Более того, многие продукты, например, бобовые, сами по себе содержат и белки, и углеводы. Жестко разделять их — значит идти против природы собственного тела", — считает Елена Соломатина.
Пищевой комок, образующийся из смешанной пищи, необходим для правильной работы организма, он лучше стимулирует выделение ферментов, продолжила диетолог.
"Нашему организму нужны все компоненты — белки как строительный материал, жиры — для гормонов и углеводы — для энергии. Поэтому идеальным примером сбалансированного подхода является так называемая "гарвардская тарелка": половина — овощи, четверть — сложные углеводы и еще четверть — белки. Это и есть пример разумного смешанного питания, которое обеспечивает организм всем необходимым без крайностей", — заключила Елена Соломатина.