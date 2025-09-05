Всегда ли раздельное питание приносит пользу организму?

"Наш ЖКТ исторически приспособлен для смешанного питания. Мы не хищники с их кислотностью желудка и не травоядные с особой длиной кишечника. Мы — люди, и наш организм нормально привык переваривать жиры, белки и углеводы в небольшом количестве одновременно. Более того, многие продукты, например, бобовые, сами по себе содержат и белки, и углеводы. Жестко разделять их — значит идти против природы собственного тела", — считает Елена Соломатина.